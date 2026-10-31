Akıllı ulaşım merkeziyle Erzurum'da tünel ve kış yönetiminde yeni dönem

Akıllı ulaşım sistemi Erzurum'da hizmete girdi

Erzurum'da açılan Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi, kent ve çevresindeki tünel, kavşak ile kar-buz mücadelesinin koordinasyonunu merkezileştirmek amacıyla törenle devreye alındı. Merkez; hareketli ve sabit kameralar, kar-buz araçlarına yerleştirilen görüntü sistemleri ve 7/24 izleme altyapısıyla yol güvenliğini artırmayı hedefliyor.

merkezin teknik yetenekleri:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan plan çerçevesinde, merkezin yakın çevrede ilk etapta 4 tüneli yönetmeye başlayacağı, devamında toplam 13 tünelin aynı merkezden idare edileceği belirtildi. Sistem; tünel ve kavşak noktalarının yönetimi, anlık görüntü aktarımı ve yol durumunun kesintisiz takibi işlevlerini üstlenecek.

Karla ve buzlanmayla mücadele faaliyetleri için 7 gün 24 saat izleme vurgulandı. Sabit kameraların yanı sıra hareketli üniteler ve karla mücadele araçlarına yerleştirilen kameralarla merkeze canlı görüntü aktarımı sağlanacak; amaç yolların olumsuz hava koşullarında trafiğe kapanmasının önlenmesi ve müdahalenin hızlandırılması.

açılış, yatırım ve katkılar:

Törene katılan protokol üyeleri arasında Erzurum Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu yer aldı. Bakan Uraloğlu, merkezin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Karayolları personeline teşekkür etti ve yatırımın bölge ulaşım hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Projeye ayrılan kaynak yaklaşık 375 milyon lira olarak açıklandı. Merkezi yönetim ve yeni izleme imkanlarıyla Erzurum ve çevresindeki ulaşım güvenliğinin artması; tünel, kavşak yönetimi ve kış şartlarına müdahalede etkinlik sağlanması hedefleniyor.

ERZURUM’DA ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK, TÜNEL VE KAVŞAKLARIN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK, KAR VE BUZLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI DAHA ETKİN YÜRÜTMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ, TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.