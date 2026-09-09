bebeklerde hemanjiom: ne zaman takip, ne zaman müdahale gerekir

Bebeklerde hemanjiom: ne zaman dikkat gerekli?

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal, çocukluk çağında sık rastlanan hemanjiomlarla ilgili aileleri bilgilendirdi. Prof. Dr. Ünal, hemanjiomların damarların anormal çoğalmasıyla oluşan iyi huylu damar tümörleri olduğunu ve genellikle bebeklik döneminde fark edildiklerini belirtti. Doğumda görülebileceği gibi doğumdan sonraki ilk haftalarda da ortaya çıkabildiklerine dikkat çekti.

ilk aylardaki büyüme dönemi ve değerlendirme:

Prof. Dr. Ünal, hemanjiomların özellikle yaşamın ilk aylarında hızla büyüyebildiğini söyledi. Bu dönemde aileler lezyonun kısa sürede büyüdüğünü ya da renginin belirginleştiğini fark edebiliyor; ancak bu her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmiyor. Hemanjiom tipi, büyüklüğü, yerleşimi ve büyüme hızına göre karar verildiğini ve bu nedenle ilk beş ay içinde çocuk hematolojisi ve onkolojisi hekimine değerlendirme için başvurmanın önem taşıdığını vurguladı.

kritik bölgeler ve olası riskler:

Hemanjiomun yerleşimi tedavi kararında belirleyici oluyor. Prof. Dr. Ünal, özellikle göz çevresi, burun, ağız ve solunum yollarına yakın hemanjiomların daha dikkatli izlenmesi gerektiğini belirtti. Göz çevresi lezyonları görme fonksiyonunu etkileyebilir; burun ve ağız çevresindekiler beslenme veya solunum sorunlarına yol açabilir. Solunuma yakın yerleşimde ise hava yolunda daralma riski söz konusu olabilir. Bu nedenle kritik bölgelerdeki veya hızlı büyüyen lezyonlarda erken uzman değerlendirmesi önem kazanır.

Hemanjiomların büyük bir bölümünün zamanla küçüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Ünal, her vakada ilaç ya da müdahale gerekmediğini; takiple yetinilebileceğini belirtti. Tedavi kararı verirken çocuğun yaşı, lezyonun büyüklüğü, yerleşim yeri, büyüme hızı ve oluşturabileceği risklerin göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

ailelere uyarılar ve takip önerileri:

Prof. Dr. Ünal, ailelerin hemanjiomu sıkmaması, delmemesi veya doktor önerisi olmadan ilaç ya da farklı ürünler uygulamaması gerektiğini vurguladı. Ailelerin yapması gerekenin lezyonun boyutunu ve görünümünü izlemek, değişiklikleri not etmek ve gerekli durumlarda uzman desteği almak olduğunu söyledi. Takip sürecinde fotoğraf çekmenin değişimin izlenmesinde hekime yardımcı olacağını ifade etti.

Erken değerlendirme gerektiren durumlar arasında hızlı büyüme, göz çevresi tutulum, kanama veya yara oluşumu, beslenme ya da solunum sorunlarına yol açma gibi bulgular yer alıyor; bu durumlarda gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Ünal son olarak, hemanjiomların büyük çoğunluğunun iyi huylu seyrettiğini, önemli olanın gereksiz endişeden kaçınırken riskli durumları zamanında fark edip müdahale edebilmek olduğunu söyledi.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ UZMANI PROF. DR. EKREM ÜNAL, ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SIK KARŞILAŞILAN HEMANJİOMLAR HAKKINDA AİLELERİ BİLGİLENDİREREK, HER HEMANJİOMUN TEDAVİ GEREKTİRMEDİĞİNİ ANCAK BAZI DURUMLARDA ERKEN DEĞERLENDİRME VE YAKIN TAKİBİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTTİ. DR. ÜNAL, "ÇOCUKLARDA ÖZELLİKLE YAŞAMIN İLK AYLARINDA ORTAYA ÇIKAN KIRMIZI VEYA MOR RENKLİ CİLT OLUŞUMLARI, AİLELERDE ENDİŞEYE NEDEN OLABİLİYOR" DEDİ.