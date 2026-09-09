Şehir merkezlerinde İyilik Var merakı: billboardlarda karekodlu mesajlar konuşuluyor

Kampanyanın görünümü ve yönlendirmesi:

Türkiye genelinde 81 ilde görülen billboardlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı logosu taşıyor ve üzerinde yer alan samimi ifadelerle dikkat çekiyor. Panolarda yer alan karekodları telefonlarıyla okuyan vatandaşlar, yönlendirme sonucunda iyilikvar.gov.tr adresine ulaşarak web sitesinde yer alan geri sayım sayacını görüyor.

Siteye yönlendirme ve geri sayım, kampanyanın 12 Eylül tarihinde hayata geçirilmesi beklentisini güçlendiriyor. Vatandaşların panolardaki mesajları sosyal medyada paylaşması kampanyanın yayılmasını hızlandırdı ve geniş kitlelerde merak yarattı.

Panolarda öne çıkan ifadeler:

Billboardlarda yer alan ifadeler samimi ve tanıdık hitaplar içeriyor. Gözlemlenen örnekler arasında 'Sağ ol Ziya Abi', 'Var ol Mehmet Usta', 'Ne güzel yaptın Mehmet Bey' ve 'İyi ki geldin Nuriye Teyze' gibi ifadeler bulunuyor. Bu tür kişisel dil, mesajların gündelik hayatta karşılık bulmasını amaçlıyor ve vatandaşların kodları tarayarak arka planını araştırmasına yol açtı.

İlk işaretler ve kampanyanın hedefi:

Projenin ilk ipuçları, geçtiğimiz günlerde oynanan derbi maçında stadyum ekranlarına yansıtılan İyilik Var sloganları ve Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı. 'İnsanın olduğu her yerde İyilik Var' vurgusuyla duyurulan bu çalışma, 12 Eylül'de hayata geçirilmesi beklenen yeni dijital gönüllülük platformuna dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Yetkililerin açıkladığı tarihe kadar sürecek geri sayım çalışmasıyla toplumun geniş kesimlerinde gönüllülük bilincine vurgu yapılması hedefleniyor. Kampanya, hem fiziksel mecralarda hem de dijital kanallarda oluşturduğu merakla, 12 Eylül'deki lansmana hazırlık niteliği taşıyor.

81 İLDEKİ BİLLBOARDLARDA YER ALAN QR KODLU MESAJLAR MERAK UYANDIRDI. İLANLARDAKİ KODLARIN, BAKANLIĞIN 12 EYLÜL'DE HAYATA GEÇİRECEĞİ ‘İYİLİK VAR’ DİJİTAL GÖNÜLLÜLÜK PLATFORMUNA YÖNLENDİRDİĞİ GÖRÜLDÜ.