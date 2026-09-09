Geleceğe köprü: Efeler'in çocuk ve gençlik yatırımları

Efeler Belediyesi, gündüz bakımevlerinden sınav destek merkezlerine, dijital kodlama atölyelerinden engelsiz yaşam alanlarına kadar geniş kapsamlı hizmetlerle çocukların ve gençlerin yanında yer alıyor. Yerel yönetim, eğitim, sağlık ve sosyal katılımı bir arada ele alan programlarla geleceğin mimarlarını desteklemeyi hedefliyor.

gençlik için dijital ve mesleki eğitim fırsatları:

Kurtuluş Mahallesi'nde hizmet veren Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), 15-29 yaş arasındaki gençlere kodlama, grafik tasarım ve benzeri dijital becerilerde eğitim veriyor. Merkez, gençlerin mesleki donanımlarını artırmayı ve küresel ölçekte rekabet edebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlıyor. Kurs içerikleri, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik uygulamalı eğitimlerle destekleniyor.

Ayrıca belediye, yaz ve güz dönemlerinde devam eden çocuk kurslarıyla da ilgi çekiyor. İngilizce, akıl oyunları, halk oyunları, drama, jimnastik, futbol, gitar ve bağlama gibi etkinlikler; sanat atölyeleri, çocuklarla felsefe çalışmaları ve akran zorbalığına müdahale programlarıyla birleşerek çocukların hem yetenek keşfine hem de özgüven gelişimine katkı sunuyor.

özel gereksinimlere yönelik engelsiz hizmetler:

Efeler'de özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetler ön planda. 3 bin 595 metrekarelik Engelsiz Yaşam Merkezi, zihinsel, işitme, görme, ortopedik, dil ve konuşma güçlüğü yaşayan vatandaşların yanı sıra Disleksi ve Down Sendromu olan bireylere de hizmet veriyor. Merkezde kişiye özel, tamamen ücretsiz eğitimler, özel oyun grupları, dinlenme ve sosyalleşme alanları bulunuyor.

Otizmli bireylere yönelik Otizm Yaşam Merkezi ise algı, bellek, motor, dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Ergoterapi, duyu bütünleme, spor, müzik, resim ve özel eğitim uygulamalarıyla bireysel gelişim desteklenirken, merkezin çalışmaları toplumda otizm farkındalığını artırmaya da katkı sağlıyor.

gündüz bakımevleri, sınav desteği ve ruh sağlığı:

Kentin 5 farklı noktasında faaliyet gösteren Gündüz Bakımevleri, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimine katkı sunan güvenli bir öğrenme ortamı sağlıyor. Her sınıfta iki uzman öğretmen görev alırken, çocuklara 3 öğün yemek ve İngilizce, Beden Eğitimi, Felsefe, Bilim, Müzik ile Okuma Yazmaya Hazırlık gibi dersler veriliyor.

Efeler Gençlik Merkezi (EFEGEM), 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun gruplarına lise ve üniversiteye giriş sınavlarında tamamen ücretsiz destek sunuyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de yürütülen derslerde uzman eğitmenler eşliğinde konu anlatımı ve soru çözümü yapılıyor; bu çalışmalar eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlıyor.

Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde gençlerin ruhsal sağlığı da önemseniyor. Psikososyal Destek Merkezleri aracılığıyla sağlanan ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleri ve sınav kaygısıyla baş etme seminerleri, gençlerin zorlu eğitim süreçlerini daha sağlıklı ve dirençli yönetmesine yardımcı oluyor.

Efeler Belediyesi'nin bu çok yönlü yaklaşımı, çocuk ve gençlerin eğitimden sağlığa, sosyal hayata kadar farklı alanlarda desteklenmesini sağlayarak kentin geleceğine yapılan yatırımı somutlaştırıyor.

EFELER BELEDİYESİ GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN YANINDA