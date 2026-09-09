Nazilli'den 42 yılın ezgileri sahneye dönüyor

koronun yapısı ve provalar:

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu, 42 yıldır Nazilli Belediyesi çatısı altında Türk Sanat Müziği kültürünü yaşatıyor. Toplam 60 kişilik korist ve saz ekibinden oluşan topluluk, yeni döneme yönelik çalışmalarını Lütfi Selek Kültür Merkezi nde sürdürüyor. Koronun icracı kadrosu, farklı yaş ve deneyim düzeylerinden gelen müzisyenleri bir araya getiriyor ve ensemble uyumuna özel önem veriliyor.

Çalışmalar, Şef Murat Sezar yönetiminde planlı bir program dahilinde ilerliyor. Her Pazartesi ve Çarşamba günleri yapılan provalarda, yeni dönem konserlerinin repertuvarı titizlikle hazırlanıyor; eserlerin düzenlemeleri, uyum çalışmaları ve sahne disiplinine yönelik alıştırmalar düzenli olarak yürütülüyor.

kültürel miras ve yerel destek:

Nazilli’nin kültür ve sanat hazinesine uzun soluklu katkı sunan koroya yerel yönetim de destek veriyor. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik çalışmaları değerlendirdiği açıklamasında şunları söyledi: "42 yıldır belediyemiz çatısı altında Türk Sanat Müziğimizin birbirinden kıymetli eserlerini yaşatan çok değerli bir koroya sahibiz. Geçmişten bugüne bu güzel topluluğa emek veren herkese, bugün aynı heyecan ve özveriyle çalışmalarını sürdüren koristlerimize, saz ekibimize ve Şefimiz Murat Sezar’a gönülden teşekkür ediyorum. Sanat, bir kentin ruhunu ve kültürel kimliğini besleyen en önemli değerlerden biridir. Nazilli Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya, kentimizin kültürel zenginliğini gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz. Yeni dönemin koromuz ve sanatseverlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum".

Koronun önümüzdeki dönemdeki konser takvimi ile ilgili ayrıntılar ilerleyen günlerde duyurulacak. Topluluk, nazilli ve çevresindeki sanatseverlerle buluşmak üzere hazırlıklarını yoğunlaştırırken, şehrin müzik geleneğini yaşatmaya devam edeceği vurgulanıyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ LÜTFİ SELEK TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU, YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.