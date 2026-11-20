Musa Eroğlu ile Karacaoğlan izinde:

İş Sanat’ın 27. sezonu, 19 Kasım Perşembe akşamı düzenlenen Karacaoğlan İzinden konseriyle başladı. İş Kuleleri Salonu’nda sahne alan usta sanatçı Musa Eroğlu, sazı ve sesiyle büyük ozanın dizelerini yorumladı; performansa Yediveren Orkestrası eşlik etti. Konserin konukları arasında Erdem Şimşek, Ayfer Vardar ve Feryal Öney de yer aldı.

Eroğlu, sahnede dinleyicileri çocukluk yıllarına uzanan bir müzik yolculuğuna çıkardı. Aşkı, ayrılığı, doğayı ve gurbeti anlatan dizeler; Anadolu’nun farklı yörelerinden süzülüp gelen ezgilerle buluştu. Repertoarda Var Git Ölüm Bir Zaman Yine Gel, Candan İleri, Ben Bu Yıl Yârimden Ayrı Düşeli ve Yürü Bre Yalan Dünya gibi Karacaoğlan eserleri yer alırken, Köroğlu ve Pir Sultan Abdal türkülerine de yer verildi. Program, Abdürrahim Karakoç’un aynı isimli şiirinden bestelenen Mihriban ile sona erdi; Eroğlu uzun süre alkışlandı.

Sezon programı ve bilet bilgileri:

İş Sanat etkinlikleri, 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar saat 15.00’te çocuk oyunu Hişt Hişt! ile devam edecek. 23 Kasım Pazartesi 20.30 tarihinden itibaren ise flüt sanatçısı Selin Kırcı ile keman sanatçısı Deniz Ozan Çelik eşliğinde Parlayan Yıldızlar konserleri sezon boyu ücretsiz izlenebilecek.

Biletler Biletix ve İş Sanat Ana Gişe üzerinden temin edilebiliyor; İş Bankası kartlarına indirim uygulanıyor. Parlayan Yıldızlar konserleri ücretsiz olsa da katılım için Biletix üzerinden rezervasyon yapılması gerekiyor.

İŞ SANAT’IN 27’NCİ SEZONU’NA ÖZEL HAZIRLANAN YERLİ PROJELER, "KARACAOĞLAN İZİNDEN" KONSERİYLE BAŞLADI. BÜYÜK OZANIN ESERLERİNE SAZI VE SESİYLE HAYAT VEREN MUSA EROĞLU’NA YEDİVEREN ORKESTRASI EŞLİK ETTİ; ERDEM ŞİMŞEK, AYFER VARDAR VE FERYAL ÖNEY DE SAHNENİN KONUKLARI ARASINDA YER ALDI.