Valilik himayesinde Altınova'da arkeolojiye destek

Yalova Valiliği himayelerinde düzenlenen imza töreninde, Altınova Belediyesi ile Çobankale Kazı Başkanlığı ve Altınova Su Altı Kazı Başkanlığı arasında iki ayrı yardım protokolü imzalandı. Tören, Yalova Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve Vali Ahmet Hamdi Usta himayelerinde yapıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Yalova'nın tarihinin çok eski dönemlere ulaştığını belirterek, imzalanan protokollerle bu mirasın somut çalışmalara dönüşeceğini söyledi. Usta, belediye, ilgili il müdürleri ile kazılarda görev alan arkeologlar ve akademisyenlere valilik olarak her türlü desteğin verileceğini vurguladı.

Çobankale'de hedef restorasyon:

Çobankale Kazı Başkanı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Seçkin kalenin eski İstanbul‑İznik yolu üzerinde stratejik bir konumda olduğunu, tarihi olaylara tanıklık ettiğini söyledi. Seçkin, kalenin iç kale hacminin yaklaşık 20 bin metrekare olduğunu, dış surlarla birlikte toplam alanın ise 35 bin metrekareyi kapsadığını aktardı.

Çalışmaların 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde başladığını ve beş yıldır sürdüğünü belirten Seçkin, bu süreçte surların tamamının açığa çıkarıldığını; sarnıç, şapel ve konut alanlarında ise kazıların devam ettiğini söyledi. Bundan sonraki aşamada restorasyon, konservasyon ve henüz gün yüzüne çıkarılmamış yapıların ortaya çıkarılmasının planlandığı vurgulandı.

Seçkin, ortaya çıkarılan alanlara ilişkin projelerin Koruma Kurulu onayından geçtiğini, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan projeler kapsamında surların restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valilikten destek beklendiğini ifade etti.

Hersek Lagünü'nde kara ve su altı kazıları:

Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve kazı başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz, Hersek Lagünü çevresinde hem kara hem de su altı kazılarının yürütüldüğünü belirtti. Lagünün kuzeyinde, Dedelertepe olarak adlandırılan alanda Helenopolis Antik Kenti kalıntılarına yönelik çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Lagünün güneyinde ise Türkiye'de yürütülen üç su altı kazısından biri olan Limnae Antik Kenti ile Kibatos (Civetot) Kalesi su altı kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi. Bu su altı buluntularının ilk tespitinin 2018 yılında Altınova ve Yalova'da gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında yapıldığı kaydedildi.

Gündüz, bölgenin Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı sınırları içinde bulunmasının çalışmalara güvenli bir çalışma alanı sağladığını söyledi. Ayrıca Helenopolis'in Helenistik dönemde yerleşim gördüğünün kazılarla ortaya konduğunu ve kaynaklarda Bizans döneminde önemli bir yer tuttuğunun belirtildiğini aktardı; söz konusu yerleşimin İmparator Konstantin'in annesi Helena'nın doğum yeri olarak bilindiği ifade edildi.

Hersek Lagünü'ndeki su altı kalıntılarının 1096'da Haçlıların Anadolu'ya gelişi sırasında kurdukları üslerden biri olan Kibatos Kalesi ile ilişkili olduğu ve yürütülen kazılarla bölgenin geçmişine ışık tutulduğu vurgulandı.

İmzalanan iki ayrı yardım protokolüyle Çobankale ve Hersek Lagünü çevresindeki arkeolojik çalışmaların desteklenmesi, Yalova'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin açığa çıkarılması ve bölgenin kültür turizmine kazandırılması amaçlanıyor. Protokole Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ebubekir Fatih Bayram, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Prof. Dr. Selçuk Seçkin ve Doç. Dr. Serkan Gündüz imza attı.

VALİ AHMET HAMDİ USTA (ORTA), İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜR VEKİLİ EBUBEKİR FATİH BAYRAM (SAĞDAN 2), ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANI YASEMİN FAZLACA (SOLDAN 2), PROF. DR. SELÇUK SEÇKİN (SOLDA) VE DOÇ. DR. SERKAN GÜNDÜZ (SAĞDA) PROTOKOLE İMZA ATTI.