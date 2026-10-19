BEDAŞ muhtarlarla sahada: 25 ilçede 597 muhtarın bölge öncelikleri masaya yatırıldı

Toplantıların amacı ve kapsamı:

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. BEDAŞ, 2026 yılı içinde İstanbul Avrupa Yakası'nda hizmet verdiği 25 ilçede toplam 597 muhtar ile bir araya geldi. Toplantıların temel hedefi; bölgesel ihtiyaçları yerinde dinlemek, yatırım ve bakım planlarını ihtiyaçlara göre şekillendirmek ile aydınlatma ve elektrik kesintilerine ilişkin çözüm süreçlerini hızlandırmaktı.

Şirket yetkilileri toplantılarda yürütülen çalışmaları sunumlarla aktardı, ilçelere özgü öncelikler ve istatistikler paylaşıldı. Muhtarların doğrudan aktardığı geri bildirimler kayıt altına alınarak ilgili birimlerce değerlendirilmesi sağlandı. Bu yaklaşım, sahadan gelen taleplerin doğru kanallarda takip edilmesi ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesine hizmet ediyor.

Genel müdürün değerlendirmesi:

Murat Yiğit toplantıların önemine değinerek muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve ilgili kurumlara aktarılmasındaki rolünü vurguladı. Yiğit şöyle belirtti: Özellikle elektrik dağıtım hizmetleri gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen alanlarda muhtarlar, bölgesel sorunların tespit edilmesine, taleplerin doğru kanallara iletilmesine ve çözüm süreçlerinin takibine katkı sağlıyor. Bu vesile ile 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde tüm muhtarlarımıza bizlere ve abonelerimize verdikleri destek için BEDAŞ olarak teşekkür ediyoruz. Vatandaşların sesini bizlere ulaştıran muhtarlarımızla iş birliğimizi güçlendirerek sürdürmeyi, bölgesel ihtiyaçları daha yakından takip etmeyi ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeyi önemsiyoruz. Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim sayesinde sahadaki ihtiyaçları daha iyi anlayarak çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz

Çok disiplinli ekiplerle uygulamaya dönük adımlar:

Toplantılara sistem işletme, yatırım, aydınlatma, şebeke operasyonları, ilçe işletme, kamu koordinasyon, müşteri deneyimi ve kurumsal iletişim birimlerinden temsilciler katıldı. Farklı uzmanlık alanlarının aynı masada bulunması, muhtarların ilettiği taleplerin anında ilgili birimlere yönlendirilmesine ve çözüm önerilerinin hızlıca tartışılmasına imkân verdi.

Buluşmalarda öncelikli konular arasında yatırım ve bakım faaliyetlerinin hızlandırılması, sokak aydınlatmalarıyla ilgili iyileştirme talepleri ve elektrik kesintilerine ilişkin bilgi paylaşımı yer aldı. Şirket, bu geri bildirimleri planlama süreçlerine entegre ederek saha müdahalelerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

BEDAŞ yetkilileri, muhtarlarla sürdürülen bu iletişim modelinin hem bölgesel önceliklerin doğru belirlenmesine hem de vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesine katkı sunduğunu belirtti. Sürece ilişkin koordinasyonun devam edeceği ve kayıt altına alınan taleplerin takip edilerek sonuçlandırılacağı ifade edildi.

BEDAŞ, AVRUPA YAKASI’NDAKİ 25 İLÇEDE TOPLAM 597 MUHTARLA BİR ARAYA GELEREK BÖLGESEL İHTİYAÇLARI, YATIRIM VE BAKIM ÇALIŞMALARINI, AYDINLATMA HİZMETLERİNİ VE ELEKTRİK KESİNTİLERİNE İLİŞKİN KONULARI DEĞERLENDİRDİ. FARKLI BİRİMLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTILARDA, MUHTARLARIN TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLENEREK ÇÖZÜM SÜREÇLERİNDE KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENDİ.