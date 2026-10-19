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Gabar’ın batısından gelen umut: üretim hedefi 100 binin üstü

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar’ın batısında rezerv keşfi beklendiğini ve üretimin 84 binden 100 binin üzerine çıkabileceğini duyurdu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gabar’ın batısından gelen umut: üretim hedefi 100 binin üstü

Gabar’da yeni keşif beklentisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktarın açıklamaları, Şırnak Gabar sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin beklentileri artırdı. Bakan Bayraktar, bölgedeki üretimin güçlendirilmesine yönelik hedeflerden ve batı kesimindeki arama sonuçlarının olumlu seyrettiğinden söz etti.

gabar üretim hedefi:

Bayraktar, Gabar’da günlük petrol üretiminin 84 bin varili aştığını belirtti ve mevcut üretimin daha da yükseltilmesine odaklanıldığını vurguladı. Bakanın ifadelerine göre sahada yürütülen çalışmalar, bölgenin kapasitesini test ederek 100 bin varilin üzerinde bir üretim seviyesine ulaşma potansiyelini gösteriyor.

Bu hedef, Gabar’daki mevcut kuyuların işletilmesinin sürdürülmesiyle birlikte yeni keşiflerin üretime dönüştürülmesine bağlı. Bakanın açıklaması, bölgedeki faaliyetlerin yalnızca koruma değil aynı zamanda kapasite artırma yönünde planlandığını ortaya koyuyor.

batıdaki arama çalışmalarının önemi:

Bakan Bayraktar, Gabar’ın batı kesiminde yapılan arama çalışmalarına işaret ederek "Şu anda Gabar’ın batısında önemli rezervler keşfetmek üzereyiz" dedi. Ancak kesin rezerv rakamlarının, ekiplerin teknik doğrulaması tamamlanmadan paylaşılmayacağını da ekledi.

Bir keşfin üretime dönüşmesi için sondaj verilerinin değerlendirilmesi, rezervin büyüklüğünün ve üretilebilirliğinin doğrulanması, ardından gerekli saha ve üretim planlamasının yapılması gerekiyor. Bu aşamalar tamamlandığında keşfin Türkiye’nin yerli arzına katkısı ve üretime geçiş takvimi netleşecek.

Şırnak’ın enerjide öne çıkması:

Gabar’da ulaşılan 84 bin varillik seviye ve hedeflenen 100 binin üzeri kapasite, Şırnak’ın yerli petrol üretimindeki önemini tekrar gündeme taşıdı. Bölgedeki faaliyetlerin artması, arama, sondaj ve saha operasyonlarına yönelik yatırımların önemini de artırıyor.

Kamuoyunun beklediği başlıca sorular arasında keşfin büyüklüğü, üretilebilir rezerv miktarı ve olası üretime geçiş takvimi yer alıyor. Bayraktar’ın "milletimize yeni bir müjde vereceğiz" sözleri beklentiyi yükseltirken, nihai veriler teknik incelemelerin ardından açıklanacak.

GABAR’DA PETROL ARAMA ÇALIŞMALARINDA GÖZLER BATI BÖLGESİNE ÇEVRİLDİ (ARŞİV)

GABAR’DA PETROL ARAMA ÇALIŞMALARINDA GÖZLER BATI BÖLGESİNE ÇEVRİLDİ (ARŞİV)

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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