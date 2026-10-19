Yeni dönemde PPA-Europe başkanlığına Tolga Akar seçildi

Tolga Akar'ın PPA-Europe başkanlığı

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 24’üncü Genel Kurulda Avrupa Panel ve Profil Birliği (PPA-Europe) başkanlığına seçildi. Seçim, birlik gündemindeki mevzuat, standardizasyon ve proje çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirildi.

seçim süreci ve devir teslim:

On yıldır Birliğin Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Jean-Christophe Kennel (ArcelorMittal Building Solutions Europe) ve Markus Haiden (Metecno Germany) görevlerini devretti. Üyeler, yıllardır sürdürdükleri özverili liderlik için Kennel ve Haiden’a teşekkür etti. Genel Kurul’da Başkan Yardımcılığına ise Pascal Magain (ArcelorMittal Building Solutions France & Benelux) seçildi.

yeni dönemin öncelikleri:

Akar, yeni dönemde Birliğin daha proaktif ve görünür bir yapıya kavuşmasını, sektörün Brüksel'deki sesinin güçlenmesini ve ulusal birliklerle iş birliğinin artırılmasını öncelikler arasında sıraladı. Ayrıca üye tabanının genişletilmesi ve standartların tekil ürünlerin ötesine geçerek bütüncül yapı sistemlerini kapsaması hedeflendi.

"PPA-Europe’un teknik çalışmaları CEN ve ISO nezdinde büyük saygı görüyor. Şimdi görevimiz, sektörümüzün sesinin politika yapım süreçlerinde ve pazarda da aynı açıklıkla duyulmasını sağlamak. Üyelerimizle ve Avrupa genelindeki ulusal birliklerle tek bir ekip olarak birlikte çalışarak, giderek karmaşıklaşan ve zorlaşan bir ortamda PPA-Europe’u daha da güçlendirebiliriz."

Avrupa Panel ve Profil Birliği (PPA-Europe), çatı, cephe ve duvar uygulamalarına yönelik sandviç panel ve metal profil sac üreticilerini ile bu üreticilerin tedarikçilerini temsil ediyor. Birlik, 19 ülkeden 46 üye ile Avrupa ve uluslararası standardizasyon çalışmalarına teknik katkı sunuyor.

KİBAR HOLDİNG İŞTİRAKİ ASSAN PANEL’İN GENEL MÜDÜRÜ İHSAN TOLGA AKAR