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Beethoven’un 200. yılına adanmış konser dizisi Eskişehir sahnesinde açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Orhun Orhon yönetiminde Beethoven’ın 200. ölüm yılına özel konser serisinin açılışını gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Beethoven’un 200. yılına adanmış konser dizisi Eskişehir sahnesinde açıldı

Beethoven anısına sezona görkemli başlangıç

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2026-2027 sanat sezonunun açılış konserinde Beethoven’ın 200. ölüm yılına adanmış programın ilk bölümünü sanatseverlerle buluşturdu. Konseri Orhun Orhon yönetti; solist olarak soprano Greta Feeney ve piyanist Cihan Yücel sahnedeydi.

program ve eserler:

Konserin ilk bölümünde şef Orhun Orhon dinleyicilere seslendirilecek eserler ve bestecilerin döneme özgü yaklaşımları hakkında bilgiler verdi. Programda W. A. Mozart ve A. Salieri aryaları yer aldı; Salieri eserlerinin nadiren programlarda bulunması gecenin dikkat çeken yönlerinden biri oldu.

Öne çıkan parçalardan biri, Mozart’ın K. 505 numaralı Ch’io mi scordi di te? - Non temer, amato bene adlı konser aryasıydı. 1786’da soprano Nancy Storace için bestelenen eser, soprano, piyano ve orkestra arasında güçlü bir diyalog barındırıyor; Mozart’ın piyano bölümünü kendisi seslendirmek üzere yazmış olması K. 505’i özel kılıyor.

beethoven ve gecenin finali:

Konserin ikinci bölümünde gecenin ana eseri olarak L. van Beethoven 2. Senfonisi seslendirildi. Beethoven’ın 1801-1802 yıllarında tamamladığı bu eser, klasik dönem geleneğinin izlerini taşırken bestecinin özgün müzik dilini belirginleştirmeye başladığı bir yapıt olarak öne çıkıyor. Orkestra, senfoninin güçlü ritmik yapısını ve orkestral zenginliğini etkileyici bir yorumla sundu.

Performansın sonunda izleyiciler orkestrayı ve solistleri uzun süre alkışlayarak beğenilerini gösterdi.

bir sonraki konser:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, sezon boyunca Beethoven ve C. M. von Weber gibi isimlerin 200. ölüm yıllarına özel programlarla sahnede olacak. Bir sonraki konser 9 Ekim 2026 Cuma günü, saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek; konseri Hancheng Guo yönetecek ve solist olarak piyanist Eren Yahşi yer alacak.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI, 2026-2027 SANAT SEZONUNDA BEETHOVEN’IN...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI, 2026-2027 SANAT SEZONUNDA BEETHOVEN’IN 200'ÜNCÜ ÖLÜM YILINA ÖZEL HAZIRLANAN KONSERLER SERİSİNİN İLKİNDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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