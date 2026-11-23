fuara genel bakış:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Cizre Kitap Fuarı, 23-29 Kasım 2026 tarihlerinde Sanat Sokağı'nda kapılarını açtı. Cizre Kaymakamlığının ev sahipliğinde hazırlanan fuar, yayınevleri, yazarlar ve okurları bir araya getiriyor. Etkinlik bir hafta boyunca her gün 09.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

etkinlik programı:

Fuar süresince stantların yanı sıra söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Programa katılacak isimler arasında Nurullah Genç, Tarık Tufan, İbrahim Baz, Saliha Erdim, Gri Koç, Serdar Tuncer, Yasin Aktay, Halit Ertuğrul, İhsan Süreyya Sırma, Dursun Ali Erzincanlı, Bayram Karaçor ve Sinan Yağmur yer alıyor. Organizasyon, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı, kültürel etkinlikleri çoğaltmayı ve yazar-okur arasında doğrudan iletişim sağlamayı hedefliyor.

yetkililerin mesajı:

Fuara katılan protokol, folklor ekibi ile karşılandı. Açılış konuşmasını yapan Şırnak Valisi Birol Ekici şunları söyledi: "Cizre edebiyatın başkenti Mem u Zin’in yaşadığı şehir. İnsanoğlunun dirilişinin, ikinci kez dirilişinin ve kötülüklerden kaçışın yaşandığı bir şehir, kadim bir şehir. Ama ne yazık ki bize son yüzyıllarda hep birbirimizle kavga etmişiz. Yani Mem u Zin’in şehrinde Allah’a aşkın konuşulduğu şehirde ve güzel iyiliğin emredildiği ve ilk yerli oku olan inancın sahiplerinin olduğu bu mekanda maalesef son yıllarda bize hep birbirimizle kavga etmişiz. Bugün yine eğlenirken bile birbirimize efendim havai fişek atıyoruz. Eksiğimiz de kitap okumak. Her şeyin otomatik kararlaştırıldığı yapay zekaya sorulduğu bir dönemde toplumsal olarak ilerlememiz gereken çok alan var. Ve bunu Cizre’de başarmak zorundayız. Cizre’de artık kitap fuarlarının konuşulduğu, kitapların konuşulduğu, yapay zekanın konuşulduğu bir döneme gelmiş durumdayız. Allah’a şükürler olsun. Bugün şehrimiz en güvenli, Türkiye’nin en güvenli ikinci şehridir. Cizre’nin tarihine baktığımız zaman Cizre bir dönem Bağdat’a bile küçümsüyor. İlimde, sanatta ve kültürde o kadar ilerliyor ki Bağdat ne ki diyor. Dikkatinizi de şuna çekmek isterim. Yani Abbasiler döneminde Bağdat dünyanın en büyük kütüphanelerinin olduğu bir şehirdir. Buna rağmen 16., 17. yüzyıla geldiğimiz zaman Cizre kendisini bölgedeki en önemli kültür ve sanat merkezi olarak görüyor. Allah’ın bir de bahşettiği şu Dicle Nehri ve güzel şehrimiz bizi bu güzelliklerin peşinden koşmaya adeta bir sorumluluk ve görev veriyor."

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da açılışta şu vurguları yaptı: "Bugün burada kitap fuarının açılışını gerçekleştirmenin yanı sıra bilginin, düşüncenin, kültürün ve medeniyet birikimimizin etrafında buluşmak için bir aradayız. Çünkü kitap insanın kendisini ve dünyayı tanıma yolculuğundaki en kıymetli rehberidir. Kitap okumak yalnızca bilgi edinmek değil, düşünmek, sorgulamak, farklı dünyaları tanımak ve geleceğe daha geniş bir perspektiften bakabilmektir. Bir toplumun gerçek zenginliği sahip olduğu maddi imkanlarla değil, yetiştirdiği insanlarla, ürettiği fikirlerle ve gelecek nesillere aktardığı kültürel mirasla saklıdır. Değerli misafirler, Cizre tarih boyunca yalnızca coğrafi konumuyla değil, yetiştirdiği ilim ve fikir insanlarıyla da medeniyet tarihimizde müstesna bir yer edinmiştir. Bu topraklar geçmişte ilimle, irfanla ve hikmetle anılmıştır. Bizlere düşen en önemli sorumluluk ise bu tarihi mirası yalnızca geçmişin bir hatırası olarak görmek değil, onu eğitimle, bilimle, sanatla ve kültürle geleceğe taşımaktır. İşte 2. Cizre Kitap Fuarını bu anlayışın önemli bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Kitaplar yalnızca fuar günlerinde değil, hayatımızın her döneminde en yakın yol arkadaşlarımızdan biri haline getirmemizi temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, bir kültür etkinliğinin başarısı yalnızca organizasyon büyüklüğüyle değil, toplumda meydana getirdiği etkiyle ölçülür"

Şırnak Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz ise fuara ilginin yoğun olduğunu belirterek, yayınevleriyle yapılan görüşmelerde kitap yoğunluğunun fazla olduğunu söyledi ve kitabın insan beyninin en önemli gıdası olduğunu vurguladı: "Hayatımda en çok kitap okumayı seviyorum. Kitapta insan beyninin en önemli gıdası olduğunu düşünüyorum. O yüzden insan hiçbir zaman kitabı hayatından eksik etmememiz gerekir"

katılım ve beklenti:

Açılışa Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonun, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görmesi ve kitap okuma alışkanlığının güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KİTAP FUARI, KİTAPSEVERLERE KAPILARINI AÇTI. 23-29 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FUAR, YAZARLAR, YAYINEVLERİ VE OKUYUCULARI BİR ARAYA GETİRECEK.