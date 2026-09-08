Bel ve boyun ağrıları: ihmal etmeyin, sinir basısı belirtisi olabilir

Medical Point Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Erzurum, bel ve boyun ağrılarının toplumda sık görüldüğünü belirterek her ağrının fıtık veya ameliyat anlamına gelmediğini, ancak bazı belirtilerin ciddi sinir ve omurilik basısının habercisi olabileceğini vurguladı.

Omurganın işlevi ve ağrıların olası nedenleri:

Op. Dr. Erzurum, omurganın sadece vücudu ayakta tutan bir yapı olmadığını, aynı zamanda içinde taşıdığı omurilik ile merkezi sinir sisteminin kritik bir bölümünü koruduğunu aktardı. Bu nedenle omurgaya ilişkin problemlerin sadece lokal ağrı ile sınırlı kalmayabileceğini ifade etti.

Toplumda sık rastlanan nedenler arasında bel ve boyun fıtıkları, omurga kireçlenmesi, kanal darlığı ve omurga eğrilikleri olduğuna dikkat çeken Erzurum, ağrının kaynağının doğru şekilde belirlenmesinin tedavi planı için büyük önem taşıdığını söyledi. Sinirlerin etkilenmesi halinde kollara veya bacaklara yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı gibi ek bulgular görülebilir.

Hangi belirtiler acil değerlendirme gerektirir:

Uzman, özellikle ani gelişen güç kaybı, kol ya da bacakta belirgin kuvvetsizlik ile idrar veya dışkı kontrolünde bozulma gibi nörolojik şikayetlerin geciktirilmemesi gerektiğini belirtti. Bu tür belirtiler ortaya çıktığında hastaların kendi kendine geçmesini beklemek yerine vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini söyledi.

Erken değerlendirme sayesinde ilerleyebilecek sinir hasarının önüne geçilebileceğini ve kalıcı problemlerin azaltılabileceğini vurguladı.

Tanı ve tedavi yaklaşımları:

Op. Dr. Erzurum, her bel veya boyun ağrısının ameliyat gerektirmediğini belirterek tanıda hastanın şikayetleri, nörolojik muayene ve gerektiğinde görüntüleme yöntemlerinin birlikte değerlendirilmesinin önemine işaret etti. Tedavi hastaya göre planlanır; ilaç tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi cerrahi dışı yöntemler birçok hastada ilk tercih olur.

Cerrahi tedavi ise yalnızca gerekli görülen vakalarda gündeme gelir. Günlük yaşamda yanlış duruş, hareketsizlik ve omurgaya aşırı yük bindirilmesinin şikayetleri artırabileceğini belirten Erzurum, uzun süren, tekrarlayan veya yaşam kalitesini bozacak şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak Op. Dr. Abdullah Erzurum, ağrıya eşlik eden uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı gibi belirtiler görüldüğünde uzman değerlendirmesi yapılmasının önemini vurgulayarak, doğru tanı ve uygun tedaviyle birçok omurga rahatsızlığının kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

BEL VE BOYUN AĞRILARININ TOPLUMDA OLDUKÇA YAYGIN GÖRÜLDÜĞÜNÜ BELİRTEN MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. ABDULLAH ERZURUM, HER AĞRININ FITIK VEYA AMELİYAT ANLAMINA GELMEDİĞİNİ, ANCAK BAZI BELİRTİLERİN CİDDİ SİNİR VE OMURİLİK BASISININ HABERCİSİ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.