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ılıcabaşı'nda sepetçilik geleneği valinin ziyaretinde yeniden gündemde

Aydın Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki hasır ve sepet üretimini inceleyen Vali Dr. Osman Varol, üreticilerle buluşup çalışmaları ve talepleri dinledi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Emre Koç

ılıcabaşı'nda sepetçilik geleneği valinin ziyaretinde yeniden gündemde

Ilıcabaşı'nda nesilden nesile aktarılan el emeği:

Aydın'ın Ilıcabaşı Mahallesi, yüzyıllık bir mirası andıran hasır ve sepet işçiliği ile bölge ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Küçük atölyelerde ve ev üretimlerinde devam eden bu zanaat, hem yerel kültürün korunması hem de ailelerin geçim kaynağı olması bakımından önemli bir rol oynuyor.

Vali Varol'un mahalle ziyareti:

Program kapsamında mahalleyi ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol, ilk olarak Roman Vatandaşları İl Koordinatörü Abdül Aydeniz'e iade-i ziyarette bulundu. Ardından Romanlar Sosyal Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve vatandaşların görüş ile taleplerini dinledi.

Sepet imalatını yerinde inceleme:

Vali Varol, mahalle buluşmasının ardından Ilıcabaşı'ndaki sepet üretim alanını gezerek yapım sürecini yerinde gözlemledi. Ustalarla konuşup üretimin aşamalarına dair bilgi alan Varol, el emeği ve ustalık gerektiren çalışmaları yakından takip etti. Üreticilere kolaylıklar dileyen Vali, onların emeklerinin sürdürülebilir olmasına ve bereketli kazanç elde etmelerine yönelik temennilerini iletti.

Bu ziyaret, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki geleneksel üretim kültürünün yerel yöneticilerce takip edildiğini gösterirken, zanaatın korunması ve desteklenmesine dair farkındalığın artmasına katkı sağladı.

AYDIN’IN GELENEKSEL HASIR VE SEPET İŞÇİLİĞİYLE TANINAN ILICABAŞI MAHALLESİ’NDE ÜRETİM GELENEĞİ...

AYDIN’IN GELENEKSEL HASIR VE SEPET İŞÇİLİĞİYLE TANINAN ILICABAŞI MAHALLESİ’NDE ÜRETİM GELENEĞİ SÜRERKEN, VALİ DR. OSMAN VAROL MAHALLEYİ ZİYARET EDEREK HEM VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ HEM DE SEPET İMALATINI YERİNDE İNCELEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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