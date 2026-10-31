Karadeniz'de vurulan MV Aroyat söküm için boğazdan geçirildi

MV Aroyat'ın boğaz geçişi:

Karadeniz'de Eylül ayı sonlarında Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alınarak ağır hasar gören Palau bayraklı, Kiva Marine Ltd. işletmesindeki MV Aroyat (IMO: 9151395) isimli dökme yük gemisi, söküm işlemleri için İzmir Aliağa'ya sevk edilirken İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi, 148,17 metre uzunluğunda ve 22,8 metre genişliğinde olup, geçiş sırasında Eren Enerji IV römorkörü eşliğindeydi. Havadan çekilen görüntüler, geminin Boğaz hattındaki seyrini ve römorkör eşliğini kayıt altına aldı.

Saldırı anı ve müdahale:

Gemi, Novorossiysk limanına yaklaştığı sırada İHA tarafından vurulmuş; çıkan yangına mürettebat müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda geminin Türk ikinci mühendisi Erkan Nika denize düşerek kayboldu ve arama çalışmaları sonuç vermedi. Bazı mürettebat üyeleri ise saldırı sonucu yaralandı. İlk müdahalenin ardından gemi, Giresun Liman İşletmeleri'ne ait römorkörlerle Giresun’un Palamut Kayalıkları mevkisine çekilerek emniyete alındı.

Hasar tespit ve söküm kararı:

Yetkili makamlar tarafından gemide makine dairesi ve kapalı alanlarda kapsamlı aramalar yapıldı; aramalardan sonuç alınamadı. Giresun'daki yasal prosedürler ve yapılan hull and machinery survey (hasar tespit çalışmaları) tamamlandıktan sonra geminin tamir edilemeyecek durumda olduğu tespit edildi ve söküm kararı verildi. Bu karar doğrultusunda, ağır hasarlı gemi Aliağa'daki söküm tesislerine sevk edilmek üzere Boğaz'dan geçirildi.

Geçiş, hem deniz trafiği güvenliği hem de hasarlı bir gövdenin nakli açısından denetimli olarak gerçekleştirildi; söküm sürecine ilişkin işlemler Aliağa'daki tesislerde devam edecek.

Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan "MV Aroyat" İstanbul Boğazı'ndan geçti