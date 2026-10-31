Ele gelmeyen kitleler ihmal edilmemeli: erken tanı hayati önem taşıyor

Prof. Dr. Zülkif Bozgeyik'ten uyarı:

Elazığ Medilines Hospital'da radyoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Zülkif Bozgeyik, meme hastalıklarında erken tanının önemine dikkat çekti. Bozgeyik, bazı kitlelerin elle muayenede fark edilemeyebildiğini belirterek kadınların kendi kendine yaptıkları muayenenin değerli olmakla birlikte tek başına yeterli olmayabileceğini vurguladı.

Görüntüleme yöntemlerinin rolleri:

Bozgeyik, meme hastalıklarının değerlendirilmesinde birden fazla görüntüleme yönteminin entegre edilmesinin kritik olduğunu söyledi. Ultrasonun ses dalgalarıyla çalışan, radyasyon içermeyen ve ağrısız bir yöntem olduğunu belirterek memedeki kitlelerin tespitinde sık kullanıldığını açıkladı. Buna karşın mamografinin de özellikle 40 yaşın üzerindeki kadınlar için tarama amacıyla önemli bir tamamlayıcı yöntem olduğunu belirtti ve mamografinin ultrasonla görüntülenemeyen kireçlenmeleri ve bazı kitleleri saptamada etkili olduğunu kaydetti.

Meme emarı ve biyopsinin önemi:

Bozgeyik, daha ileri değerlendirme gerektiğinde meme emarının kullanıldığını söyledi. Emarın, ultrason veya mamografide saptanan kitlelerin ileri değerlendirilmesinde yol gösterici olduğunu aktardı. Ayrıca memede saptanan kitlenin doğasını belirlemek için uygulanan meme biyopsisinin tanı sürecindeki yerini anlattı. Biyopsinin girişimsel bir işlem olduğunu, ince iğne ve kalın iğne biyopsisi olmak üzere iki yöntemle yapılabildiğini ve bu sayede kitlenin iyi veya kötü huylu olup olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Prof. Dr. Bozgeyik, bu değerlendirmelerin ardından gerekli görülen ileri tedavi adımlarının planlandığını ve uygulandığını ifade etti. Muayene sonuçlarına göre multidisipliner yaklaşımla hastaya uygun yönlendirmenin sağlandığını vurguladı.

Sonuç olarak, kendi kendine yapılan muayenenin ihmal edilmemesi gerektiğini ancak bununla yetinilmeyip düzenli uzman hekim kontrollerinin de aksatılmaması gerektiğini söyleyen Bozgeyik, ele gelmeyen kitlelere karşı tetikte olunmasını ve şüphede erken başvurunun önemini bir kez daha hatırlattı.

RADYOLOJİ UZMANI PROF. DR. ZÜLKİF BOZGEYİK