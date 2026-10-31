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Hürmüz boğazı'nda uyarıya rağmen dört petrol tankeri mayına çarpıp yandı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda uyarılara rağmen izinsiz güzergâhta seyreden dört petrol tankerinin mayına çarpıp alev aldığını duyurdu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hürmüz boğazı'nda uyarıya rağmen dört petrol tankeri mayına çarpıp yandı

Olayın ayrıntıları:

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde yaptığı açıklamada dün Hürmüz Boğazında uyarılara rağmen izinsiz güzergâhta seyrine devam eden dört petrol tankerinin mayına çarparak patlama ve sonrasında yangın meydana getirdiğini bildirdi.

Açıklamada, tankerlere önce patlama olduğu, daha sonra yangın çıktığı ifade edildi. Resmi kaynaklar olayın tam nedenine ve olası can veya mal kaybına ilişkin detayları paylaşmadı.

Bölgesel gerilim ve olası etkileri:

Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği stratejik bir su yoludur; bu tür olaylar hem deniz trafiğini hem de enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilir. Olay, bölgede artan gerilim ortamında yeni bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor.

İran ile bölgedeki güçler arasındaki tansiyon, ABD ve İsrail’in Şubat ayı sonunda İran’a düzenlediği saldırılardan bu yana devam ediyor. Olayla ilgili uluslararası aktörler ve denizcilik yetkilileri gelişmeleri yakından takip ediyor.

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İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, dün Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahlarda seyreden 4 petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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