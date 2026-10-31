Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

cisad ekibine hafif seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyon eğitimi verildi

Hakkâri AFAD koordinasyonunda Otluca'da yapılan hafif seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyon eğitimi, CİSAD ekibinin müdahale yetkinliğini artırdı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

cisad ekibine hafif seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyon eğitimi verildi

Eğitimin amacı ve içeriği:

Hakkâri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda Otluca Eğitim Alanı’nda düzenlenen Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Eğitimi, teorik ve uygulamalı oturumlarla gerçekleştirildi. Eğitim programı, kentsel arama kurtarma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesini, ekip içi koordinasyonun güçlendirilmesini ve sahada hızlı, etkin ile güvenli müdahale kapasitesinin artırılmasını hedefledi.

Mentorluk ve saha uygulamaları:

Program süresince görevlendirilen Van AFAD İl Müdürlüğü mentorleri, bilgi birikimlerini ve saha tecrübelerini Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) ekibi ile paylaştı. Teorik derslerin yanı sıra yapılan uygulamalı çalışmalarda arama metotları, güvenli müdahale protokolleri ve ekip içi görev dağılımı üzerinde duruldu. Uygulamalar, ekiplerin olası afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini artırmaya yönelik senaryolarla desteklendi.

Süreç ve bundan sonrası:

Gerçekleştirilen eğitimle ekiplerin resmî akreditasyon sürecinde gerekli yeterlilikleri geliştirmesi amaçlandı. Hakkâri AFAD yetkilileri, kentteki arama kurtarma kapasitesini güçlendirmek için gönüllü ekiplerin kurumsal ve operasyonel yeterliliklerini artırmaya yönelik eğitim, koordinasyon ve akreditasyon çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi. Programda emeği geçen Van AFAD mentorleri ile programa katılan CİSAD ekibine teşekkür edildi.

HAKKÂRİ AFAD OTLUCA EĞİTİM ALANI’NDA CİSAD EKİBİNE YÖNELİK HAFİF SEVİYE KENTSEL ARAMA VE KURTARMA...

HAKKÂRİ AFAD OTLUCA EĞİTİM ALANI’NDA CİSAD EKİBİNE YÖNELİK HAFİF SEVİYE KENTSEL ARAMA VE KURTARMA AKREDİTASYON EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Araban’da sanayiye dönüşüm: osb ve küçük sanayi sitesiyle binlerce istihdam hede...
images

Kütahya'da iş arkadaşlığından inanç yolculuğuna: üç Kenya vatandaşı müslüman old...
images

Çeyrek asırdır İzmir’in raylarında: üç vatmanın meslek ve anı yolculuğu
images

Memleketinde atıl dağlık araziyi lavanta ve adaçayı bahçesine çevirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazar'da menfez tıkanması taşkına yol açtı, Kirazlık'ta mahalleli mağdur

Kampüste örnek alınan sporcu Berfin Sönmez hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta toprak suya kavuştu, buğday ekimleri başladı

Araban’da sanayiye dönüşüm: osb ve küçük sanayi sitesiyle binlerce istihdam hedefleniyor

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi