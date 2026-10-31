cisad ekibine hafif seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyon eğitimi verildi

Eğitimin amacı ve içeriği:

Hakkâri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda Otluca Eğitim Alanı’nda düzenlenen Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Eğitimi, teorik ve uygulamalı oturumlarla gerçekleştirildi. Eğitim programı, kentsel arama kurtarma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesini, ekip içi koordinasyonun güçlendirilmesini ve sahada hızlı, etkin ile güvenli müdahale kapasitesinin artırılmasını hedefledi.

Mentorluk ve saha uygulamaları:

Program süresince görevlendirilen Van AFAD İl Müdürlüğü mentorleri, bilgi birikimlerini ve saha tecrübelerini Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) ekibi ile paylaştı. Teorik derslerin yanı sıra yapılan uygulamalı çalışmalarda arama metotları, güvenli müdahale protokolleri ve ekip içi görev dağılımı üzerinde duruldu. Uygulamalar, ekiplerin olası afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini artırmaya yönelik senaryolarla desteklendi.

Süreç ve bundan sonrası:

Gerçekleştirilen eğitimle ekiplerin resmî akreditasyon sürecinde gerekli yeterlilikleri geliştirmesi amaçlandı. Hakkâri AFAD yetkilileri, kentteki arama kurtarma kapasitesini güçlendirmek için gönüllü ekiplerin kurumsal ve operasyonel yeterliliklerini artırmaya yönelik eğitim, koordinasyon ve akreditasyon çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi. Programda emeği geçen Van AFAD mentorleri ile programa katılan CİSAD ekibine teşekkür edildi.

HAKKÂRİ AFAD OTLUCA EĞİTİM ALANI’NDA CİSAD EKİBİNE YÖNELİK HAFİF SEVİYE KENTSEL ARAMA VE KURTARMA AKREDİTASYON EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.