Belediye binasında son görev: mesai arkadaşlarından gözyaşlarıyla veda

belediye önünde veda töreni

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde vardiya amiri olarak görev yapan Eyüp Özgür Özkul, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Özkul’un naaşı bu sabah son kez görev yaptığı Bolu Belediyesi binasına getirildi. Belediye binası girişinde düzenlenen tören sırasında yakınları ve mesai arkadaşları duygusal anlar yaşadı, helallik alındı ve dualar edildi.

Törene katılanlar arasında Özkul’un ailesinin yanı sıra belediye yönetimi ve çok sayıda personel yer aldı. Mesai arkadaşları, Özkul’un burada biriken hatıralarına dikkat çekerek onun çalışma disiplini ve şehre verdiği emekten söz etti. Tören boyunca gözyaşları ve sessiz vedalar ön plandaydı.

başkan yardımcısının konuşması:

Programda konuşan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Özkul’un şehre yaptığı hizmetleri vurguladı ve vedaların zorluğuna değindi. Özdemir konuşmasında, Bu binanın altında hatıraları vardı, alın teri vardı ifadesini kullanarak Özkul’un temizlik işlerine 7 yıl hizmet ettiğini hatırlattı. Şehrin temizliğinde Özkul’un emeklerinin büyük olduğunu belirtti ve Bizler onu hiç unutmayacağız sözleriyle taziyelerini dile getirdi.

cenaze programı ve katılım:

Eyüp Özgür Özkul için öğle namazını müteakip Siteler Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilme işlemi Borazanlar Mezarlığında gerçekleştirilecek. Törene Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı. Özkul’un yakınları törende büyük üzüntü yaşadı ve mesai arkadaşları onun anısını yaşatacaklarını ifade etti.

Törenin ardından belediye çalışanları ve katılımcılar tarafından dualar edildi, anılar paylaşıldı. Belediye yetkilileri Özkul’un hizmetlerinin hatırlanacağını ve emeklerinin şehrin günlük yaşamında iz bırakacağını belirtti. Ruhu şad, mekanı cennet olsun dilekleriyle tören sonlandırıldı.

EYÜP ÖZGÜR ÖZKUL İÇİN BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ.