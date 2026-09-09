Erzurum'da sağlıkta ortak akıl çağrısı: kent konseyi ve il sağlık müdürlüğü istişarede

Erzurum kent konseyi'nden il sağlık müdürlüğü ziyareti

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve beraberindeki Yürütme Kurulu üyeleri, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, kentte sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için kurumlar arası iş birliği ve ortak projeler gündeme geldi.

Görüşmelerin odağı:

Taraflar, yürütülen çalışmaların durumunu değerlendirdi ve hayata geçirilebilecek program ile proje alanlarını masaya yatırdı. Kent Konseyi heyeti, kentteki sağlık sorunlarına karşı devlet kurumlarıyla sürdürülebilir iş birlikleri kurulmasının önemini vurguladı. Görüş alışverişinde; ortak çalışma yöntemleri, kaynakların etkin kullanımı ve toplum sağlığını güçlendirecek projeler üzerinde duruldu.

Başkan tanfer'in mesajı:

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'i yeni görevi için tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Tanfer, "Erzurum Kent Konseyi olarak bilgi ve tecrübesiyle Erzurum sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunacağına inandığımız Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral’i yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Tanfer, kurumdaki sağlık alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı Doktor Gürsel Bedir'e teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü'nden iş birliği vurgusu:

Mehmet Meral ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kent Konseyi ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti. Meral, "Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer’e ve Yürütme Kurulu üyelerine nazik ziyaretleri ve verimli sohbetleri için teşekkür ediyorum. Ortak çalışmalarla kentimizde sağlık alanında daha fazla katkı sunmak için her zaman iş birliğine açık olduğumuzu ifade ediyor, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret, tarafların karşılıklı iyi dileklerini iletmesinin ardından sona erdi ve ilerleyen dönemde somut proje adımları atılmasına yönelik niyet beyanlarıyla tamamlandı.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, BERABERİNDEKİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİYLE BİRLİKTE ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET MERAL’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.