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Genç sesler ata’ya ağıt ile Atatürk'ü andı

Erzincan Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencileri, 10 Kasım'da Yusuf Ozan Özcan yönetiminde Ata’ya Ağıt eserini seslendirerek Atatürk'ü andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Genç sesler ata’ya ağıt ile Atatürk'ü andı

Erzincan'da ortaokuldan duygusal anma

Erzincan Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu'nda düzenlenen anma programında ortaokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında duygulu bir etkinlik gerçekleştirdi.

Programın akışı:

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Okul Müdürü Bilgihan Kılıç kürsüye çıkarak günün anlam ve önemine ilişkin kısa bir konuşma yaptı.

Performans ve duygular:

Müzik öğretmeni Yusuf Ozan Özcan yönetiminde bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, Ata’ya Ağıt eserini seslendirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgi, saygı ve özlemlerini dile getirdi. Salonda duygu dolu anlar yaşandı; katılımcılar performansı dikkatle izledi.

Program, katılımcıların ortak duygusuyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmet, minnet ve saygıyla anılmasıyla sona erdi.

ERZİNCAN&#039;DA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ, 10 KASIM ATATÜRK&#039;Ü ANMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE...

ERZİNCAN'DA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ, 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE "ATA'YA AĞIT" ESERİNİ SESLENDİREREK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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