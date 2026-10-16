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Belediyeler arası dayanışma: Aksu'dan Elmalı'ya ekip desteği

Aksu Belediyesi, Elmalı'da yol bakım, onarım ve asfalt çalışmalarının aksamaması için Fen İşleri'nden 2 kamyon ve 2 personeli geçici görevlendirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Belediyeler arası dayanışma: Aksu'dan Elmalı'ya ekip desteği

Aksu'dan Elmalı'ya geçici destek

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım liderliğindeki belediye, Elmalı Belediyesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2 kamyon ve bu araçları kullanacak 2 personeli geçici olarak görevlendirdi. Atama, belediyeler arası dayanışma ve hizmet seferberliği anlayışının somut adımlarından biri olarak açıklandı.

sağlanan destek ve hedeflenen çalışmalar:

Görevlendirilen araç ve personelin öncelikli görevi, Elmalı'da bozulan yolların bakım ve onarımını yapmak ile asfalt serim çalışmalarının kış koşulları ağırlaşmadan aksamadan devam etmesini sağlamaktır. Bu destek, sahadaki iş yoğunluğunu azaltarak hizmetlerin hızlanmasına ve altyapı çalışmalarının sürekliliğine katkı sunmayı hedefliyor.

belediyeler arası iş birliğinin önemi:

Başkan İsa Yıldırım, uygulamanın belediyeler arası dayanışmanın somut bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Bizim belediyecilik anlayışımızda dayanışma, paylaşma ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretme anlayışı var" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Aksu Belediyesi'nin imkanlarını ihtiyaç duyulan noktalarda kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Yıldırım, Elmalı'ya sağlanan desteğin Ağustos ayında Korkuteli Belediyesine verilen bir çöp toplama kamyonu desteğinin devamı niteliğinde olduğunu hatırlattı. Bu tür geçici görevlendirmelerin, hem hizmet kalitesini yükseltme hem de mevsim şartları kötüleşmeden çalışmaları hızlandırma açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Fen İşleri Müdürlüğü kaynaklarının paylaşılmasıyla yürütülen bu destek operasyonu, yerel yönetimlerin birlikte hareket ederek vatandaş odaklı hizmet üretme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Aksu Belediyesi yetkilileri, ihtiyaç duyulduğunda benzer dayanışma adımlarının sürdürüleceğini belirtti.

AKSU BELEDİYE BAŞKANI İSA YILDIRIM, BELEDİYELER ARASI DAYANIŞMA VE HİZMET SEFERBERLİĞİ ANLAYIŞIYLA...

AKSU BELEDİYE BAŞKANI İSA YILDIRIM, BELEDİYELER ARASI DAYANIŞMA VE HİZMET SEFERBERLİĞİ ANLAYIŞIYLA ELMALI BELEDİYESİ’NE İKİ KAMYON VE BU ARAÇLARI KULLANACAK İKİ PERSONELİ GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRDİ. YOL BAKIM, ONARIM VE ASFALT ÇALIŞMALARININ YAKLAŞAN KIŞ ŞARTLARINDAN ETKİLENMEDEN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA SAĞLANAN BU DESTEK, YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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