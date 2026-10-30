Caferli sokaklarında kilit parke seferberliği: 25 bin metrekarelik yenileme

Caferli Mahallesi'nde yol yenileme çalışmaları başladı

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırma hedefiyle Caferli Mahallesi'nde kapsamlı bir yol çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projede sokaklara kilit parke taşı döşenerek mevcut altyapı güçlendirilecek ve bölge trafiği ile yaya güvenliği iyileştirilecek.

Çalışmanın kapsamı ve hedeflenen dönüşüm:

Projede toplam 25 bin metrekarelik alan yeniden düzenlenecek. Çalışma, mahalledeki 6 sokağı kapsıyor ve bu sokaklara modern kilit parke taşları serilecek. Amaç, hem araçların hem de yayaların kullanımını kolaylaştırmak, yüzeysel sorunları gidermek ve bölgeyi daha düzenli bir görünüme kavuşturmaktır.

Hedeflenen sokaklar ve uygulama:

Yol yapım çalışmaları, Caferli Mahallesi'nde bulunan 5147, 5402, 5416, 5418, 5419 ve 5420 numaralı sokaklarda gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı kontrolleri ve gerekli hazırlıkların ardından parka taşı döşeme aşamasına geçti; uygulama sırasında ulaşım güvenliğini sağlamak için tedbirler alınacak.

Belediye yönetimi, Başkan Ömer Günel döneminde başlatılan yol yapım seferberliğinin, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş öncülüğünde devam ettiğini vurguluyor. Çalışmalar tamamlandığında mahalledeki sokakların hem konforu hem de güvenliği artacak, günlük yaşamın akışı kolaylaşacak.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve çevre mahallelerde benzer ihtiyaçlara yönelik yeni yol yapım, bakım ve onarım işlerini planlı şekilde sürdürüyor; Caferli'deki müdahale bu kapsamda yürütülen uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ, CAFERLİ MAHALLESİ’NDE 6 SOKAĞI KAPSAYAN 25 BİN METREKARELİK KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI.