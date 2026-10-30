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Sarıkamış’ta zirve kısa süreliğine beyaza büründü

Gün boyu etkili sağanak, Sarıkamış'ta yükseklerde sıcaklığın düşmesiyle kara dönüştü; kayak merkezinin zirvesi kısa süre beyaza büründü.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıkamış’ta zirve kısa süreliğine beyaza büründü

Sarıkamış’ta yağışın seyri

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağış, yüksek rakımlı alanlarda farklı bir tablo oluşturdu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmur, özellikle ilçe yüksek kesimlerinde kara dönüştü ve kısa süreli beyaz örtü görüldü.

Zirvede kar, alçaklarda yağmur:

Özellikle Sarıkamış Kayak Merkezinin zirvesinde başlayan kar yağışı, merkezinin yüksek noktalarını kısa süre için beyaza bürüdü. Etkisi sınırlı kalan kar, hava koşullarının tekrar ısınmasıyla yeniden yağmura döndü ve beyaz örtü yerini yine yağmura bıraktı.

Yaklaşan kış sezonuna işaret:

Sarıçam ormanlarıyla çevrili bölgede görülen kar, Sarıkamış’ın önemli kış turizmi kimliğini ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını gösterdi. İlçe genelinde ise yağışlı hava etkisini sürdürüyor ve bu durum yaklaşan kış sezonunu hatırlatıyor.

KARS’IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE GÜN BOYU ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE HAVA...

KARS’IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE GÜN BOYU ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YERİNİ KARA BIRAKIRKEN, KAYAK MERKEZİ KISA SÜRELİĞİNE DE OLSA BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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