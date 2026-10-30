Sarıkamış’ta zirve kısa süreliğine beyaza büründü

Sarıkamış’ta yağışın seyri

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağış, yüksek rakımlı alanlarda farklı bir tablo oluşturdu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmur, özellikle ilçe yüksek kesimlerinde kara dönüştü ve kısa süreli beyaz örtü görüldü.

Zirvede kar, alçaklarda yağmur:

Özellikle Sarıkamış Kayak Merkezinin zirvesinde başlayan kar yağışı, merkezinin yüksek noktalarını kısa süre için beyaza bürüdü. Etkisi sınırlı kalan kar, hava koşullarının tekrar ısınmasıyla yeniden yağmura döndü ve beyaz örtü yerini yine yağmura bıraktı.

Yaklaşan kış sezonuna işaret:

Sarıçam ormanlarıyla çevrili bölgede görülen kar, Sarıkamış’ın önemli kış turizmi kimliğini ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını gösterdi. İlçe genelinde ise yağışlı hava etkisini sürdürüyor ve bu durum yaklaşan kış sezonunu hatırlatıyor.

KARS’IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE GÜN BOYU ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YERİNİ KARA BIRAKIRKEN, KAYAK MERKEZİ KISA SÜRELİĞİNE DE OLSA BEYAZA BÜRÜNDÜ.