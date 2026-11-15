Nemrut Kalderası'nda kar ve gökyüzü renklerinin buluşması

Nemrut Kalderası'nda kışin renk oyunu

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, dört mevsim değişen yüzüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Bölge, yazın yemyeşil, sonbaharda ise sarı, turuncu ve kızıl tonlarla dikkat çeken manzarasının ardından bu kez kar örtüsü ve gökyüzü renklerinin uyumuyla farklı bir görsel zenginlik sundu.

Doğanın beyaz örtüsü ve göl çevresi

Kaldera tabanı ve göl çevresi karla kaplanırken, beyaz örtünün doğal yapılar ve su yüzeyiyle oluşturduğu kontrast, manzaraya derinlik kazandırdı. Karın yumuşattığı hatlar ve gökyüzünde beliren renk geçişleri, alandaki panorama fotoğraflarına yeni boyutlar ekledi. Kaldera ve göl çevresindeki doğal dokunun karla buluşması özellikle geniş açılı karelerde çarpıcı sonuçlar veriyor.

Doğa tutkunları için farkındalık

Nemrut Kalderası, kışın da doğa meraklıları ve fotoğrafçılar için cazip bir rota oluşturmaya devam ediyor. Mevsimsel değişimlerin ortaya çıkardığı farklı atmosferler, bölgenin her ziyarette yeni detaylar sunmasını sağlıyor. Ziyaretçiler, parkın dört mevsim sunduğu çeşitliliği keşfederken karla kaplı kaldera manzaralarının tadını çıkarabiliyor.

NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, HER MEVSİM FARKLI GÜZELLİKLERİYLE ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLEMEYE DEVAM EDİYOR.