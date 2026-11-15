Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Nemrut Kalderası'nda kar ve gökyüzü renklerinin buluşması

Bitlis'teki Nemrut Kalderası Milli Parkı, karla kaplanan kaldera ve göl çevresinde gökyüzünün renkleriyle eşsiz bir kış manzarası sunuyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Nemrut Kalderası'nda kar ve gökyüzü renklerinin buluşması

Nemrut Kalderası'nda kışin renk oyunu

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, dört mevsim değişen yüzüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Bölge, yazın yemyeşil, sonbaharda ise sarı, turuncu ve kızıl tonlarla dikkat çeken manzarasının ardından bu kez kar örtüsü ve gökyüzü renklerinin uyumuyla farklı bir görsel zenginlik sundu.

Doğanın beyaz örtüsü ve göl çevresi

Kaldera tabanı ve göl çevresi karla kaplanırken, beyaz örtünün doğal yapılar ve su yüzeyiyle oluşturduğu kontrast, manzaraya derinlik kazandırdı. Karın yumuşattığı hatlar ve gökyüzünde beliren renk geçişleri, alandaki panorama fotoğraflarına yeni boyutlar ekledi. Kaldera ve göl çevresindeki doğal dokunun karla buluşması özellikle geniş açılı karelerde çarpıcı sonuçlar veriyor.

Doğa tutkunları için farkındalık

Nemrut Kalderası, kışın da doğa meraklıları ve fotoğrafçılar için cazip bir rota oluşturmaya devam ediyor. Mevsimsel değişimlerin ortaya çıkardığı farklı atmosferler, bölgenin her ziyarette yeni detaylar sunmasını sağlıyor. Ziyaretçiler, parkın dört mevsim sunduğu çeşitliliği keşfederken karla kaplı kaldera manzaralarının tadını çıkarabiliyor.

NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, HER MEVSİM FARKLI GÜZELLİKLERİYLE ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLEMEYE DEVAM...

NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, HER MEVSİM FARKLI GÜZELLİKLERİYLE ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLEMEYE DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erciyes'i 12 aya yaymayı hedefleyen turizm atağı
images

Antalya'da işler değişti mesajı: Kurum'un COP31 başarı kıstası
images

Türkiye yangınla mücadele deneyimini COP31'de paylaştı
images

Konyaaltı'nda COP31 kapsamında deniz için seferberlik: dalgıçlar bir saatte atık...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şehir hafızasının pazarı Katlı Pazar kentsel dönüşüme giriyor

Aliağa FK'de teknik rota değişimi: Namet Ateş'le yollar ayrıldı

Gümüşhane Süleymaniye'de kayak turizmi için 300 milyon liralık adım

Çocuğun tabağı geleceği belirliyor: eğitim, sağlık ve sektör nasıl birleşmeli

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi