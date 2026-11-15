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Hatay ekipleri İskenderun ve Samandağ’da mahsur kalan hayvanları kurtardı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İskenderun ve Samandağ’da farklı noktalarda mahsur kalan hayvanları bularak sağ salim güvenli alanlara taşıdı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Hatay ekipleri İskenderun ve Samandağ’da mahsur kalan hayvanları kurtardı

Hatay'da belediye ekipleri ani müdahaleyle hayvanları kurtardı

Hatay’ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde mahsur kalan hayvanlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerlerden sağ salim çıkarıldı.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, iki ilçede farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Hayvanların durumu:

Yapılan çalışmalar sonucunda hayvanlar bulundukları yerlerden sağ salim kurtarılarak güvenli alanlara alındı.

İSKENDERUN VE SAMANDAĞ’DA MAHSUR KALAN HAYVANLAR KURTARILDI.

İSKENDERUN VE SAMANDAĞ’DA MAHSUR KALAN HAYVANLAR KURTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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