Hatay ekipleri İskenderun ve Samandağ’da mahsur kalan hayvanları kurtardı

Hatay'da belediye ekipleri ani müdahaleyle hayvanları kurtardı
Hatay’ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde mahsur kalan hayvanlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerlerden sağ salim çıkarıldı.
Çalışmanın kapsamı:
Ekipler, iki ilçede farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Hayvanların durumu:
Yapılan çalışmalar sonucunda hayvanlar bulundukları yerlerden sağ salim kurtarılarak güvenli alanlara alındı.
İSKENDERUN VE SAMANDAĞ’DA MAHSUR KALAN HAYVANLAR KURTARILDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!