Muğla COP31'de su güvenliği ve mevsimsel nüfusun finansmana dahil edilmesi çağrısını gündeme taşıdı

Muğla'dan COP31'de su güvenliği vurgusu:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında 14 Kasım 2026'da İLBANK Pavilyonu'nda düzenlenen "Kentlerde İklim Eyleminin Finansmanı" panelinde konuştu. Panel, EBRD tarafından UN‑Habitat, UNEP ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla gerçekleşti; EBRD, EIB ve İLBANK temsilcilerinin de katıldığı oturumda kentlerin iklim dayanıklılığı, sürdürülebilir altyapı yatırımları ve yerel yönetimlerin iklim finansmanına erişimi ele alındı.

Aras panelde, Muğla'da kuraklık, değişen yağış rejimi ve artan sıcaklıkların yanı sıra yaz aylarındaki nüfus yoğunluğunun su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekerek, "Su stresi Muğla için artık geleceğin değil, bugünün sorunu" ifadelerini kullandı. EBRD Yeşil Şehirler Programı'na katılımın kent için bir finansman ortaklığından öte, uzun vadeli bir iklim taahhüdü anlamına geldiğini belirtti.

Altyapı yatırımları ve kayıp kaçakla mücadele:

Aras, Muğla'nın su altyapısını güçlendirmeye yönelik geliştirdikleri projeyi paylaştı. EBRD ile yürütülen 63 milyon avroluk "İçme Suyu Kayıplarının Azaltılması Projesi" kapsamında Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde yaklaşık olarak yüzde 60 seviyesinde bulunan su kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Proje; içme suyu iletim ve dağıtım hatlarının yenilenmesi, bölgesel ölçüm alanlarının (DMA) oluşturulması ve SCADA sistemleri kurulmasını içeriyor. Bu sayede şebeke anlık izlenebilecek, kayıp ve kaçaklar daha hızlı tespit edilip müdahale edilebilecek.

Alternatif kaynaklar ve Ekinanbarı projesi:

Muğla'nın artan su ihtiyacına karşı alternatif kaynaklar üzerine yürütülen çalışmalardan söz eden Aras, Topgözü/Yuvarlakçay su kaynağının mevcut sisteme entegrasyonu planlandığını söyledi. Ayrıca Bodrum ve Milas için gündemdeki Ekinanbarı Deniz Suyu Arıtma Projesi ile ilgili bilgiler paylaşıldı; Aras, bu proje kapsamında yıllık yaklaşık 50 milyon avro yatırım ile 20 milyon metreküp ilave su sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Arıtılmış atık suların yeniden kullanımı, mevcut kaynakların korunması ve su tasarrufunun yaygınlaştırılmasının da önemine vurgu yapıldı.

Turizm kentlerine özgü finansman modelleri çağrısı:

Panelde Aras, turizm kentlerinin iklim finansmanına erişiminde yaşadığı zorlukları anlattı. Muğla'nın yaz aylarındaki dönemsel nüfus artışının altyapı hizmetleri üzerindeki yükü büyüttüğünü, bu nedenle içme suyu, atık su, ulaşım, enerji ve atık yönetimi yatırımlarının yalnızca yerleşik nüfusa göre planlanmasının yetersiz kaldığını söyledi. Aras, uluslararası finans kuruluşlarının turizm kentlerinin dönemsel ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde tasarlanmış finansman modellerine ihtiyaç olduğunu belirterek hibe, teknik destek ve uygun şartlı kredileri bir arada sunan yaklaşımların önemini vurguladı.

Aras ayrıca uluslararası iş birliklerinin somut projelere dönüştürülmesine dikkat çekti ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin su yönetimi yatırımlarını 2050 karbon nötr ve iklim değişikliğine dirençli kent hedefi çerçevesinde planladığını ifade etti. Belediye, su kaynaklarının korunmasından sürdürülebilir altyapıya kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği projelerle kentin iklim dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

BAŞKAN ARAS’TAN COP31’DE ‘SU GÜVENLİĞİ VE İKLİM FİNANSMANI’ MESAJI