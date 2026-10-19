Belucistan sınırında taşımacılık durdu: Taftan ve Gabd-Rimdan kapıları kapatıldı

Sınır kapılarının kapatılma gerekçesi:

Pakistan, Belucistan eyaletinde yer alan Taftan ve Gabd-Rimdan sınır kapılarındaki ticari faaliyetleri güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurdu. Kararın ardından sınırda yoğun bir yığılma oluştu ve ticari araçların hareketliliği kesintiye uğradı.

Ticari akışa etkileri:

Alanın en önemli geçiş noktalarından biri olan Gabd-Rimdan üzerinden günlük 4 bin tondan fazla LPG ithalatı yapılıyor; bu güzergâh Pakistan’ın enerji tedarikinde rol oynuyor. Ayrıca son aylarda kapı üzerinden başta pirinç olmak üzere ihracatta büyük artış kaydedilerek milyonlarca dolar döviz girdisi sağlandı. Kapanışın doğrudan sonucu olarak sınırda binlerce tır ve kamyon mahsur kaldı ve lojistik zincirinde aksamalar yaşanıyor.

Yetkililerin açıklamaları ve beklentiler:

Belucistan Eyalet Başbakanı Basın ve Siyasi İşler Danışmanı Shahid Rind, sınırın geçici olarak kapatılmasının amacının güvenlik endişelerini gidermek, kaçakçılığı önlemek ve sınır sistemini daha etkin hale getirmek olduğunu belirtti. Rind, alınan adımın sınırın her iki tarafındaki güvenlik durumunu ve idari işleri iyileştirmek için gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca, sınırla ilgili idari sorunların çözülmesi amacıyla her iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Kapıların ne kadar süreyle kapalı kalacağına ilişkin net bir takvim açıklanmadı; ancak yetkililerin üzerinde durduğu ana hedefler güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve kaçakçılıkla mücadele olarak öne çıkıyor. Bu adımların ticaret ve enerji tedarikine etkileri, görüşmelerin seyrine göre şekillenecek.

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