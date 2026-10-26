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Benhur Keser: sorumluluk bizde, desteğe devam

Benhur Keser, Kayserispor taraftarına iki maçtaki puan kayıplarının sorumluluğunu üstlendiklerini, takıma destek ve güvenin sürmesi gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Benhur Keser: sorumluluk bizde, desteğe devam

Benhur Keser'ten kayserispor taraftarına çağrı

Kayserispor'un orta saha oyuncusu Benhur Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camiaya seslendi. "Büyük Kayserispor taraftarı ve Kayseri halkı" diyerek başladığı mesajında, son iki haftadaki sonuçların herkesi üzdüğünü kabul etti ve sorumluluğun oyuncularda olduğunu vurguladı.

açıklamanın özeti:

"Son iki haftada aldığımız sonuçlar hepimizi derinden üzmüştür. Bir an önce toparlanmak ve hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın," ifadelerini kullandı. Ayrıca destek verenlere teşekkür etti; deplasmana gelen ve televizyon başında takımı destekleyenlere özel minnettarlık belirtti.

takım içi dayanışma ve sorumluluk:

Benhur, "Bu açıklamayı, işler iyi giderken nasıl sorumluluk alıyorsak kötü giderken de en başta sorumluluk alanlardan olacağımızı belirtmek için yapma gereği duydum" diyerek sorumluluğu üstlendiklerini söyledi. Tüm takım arkadaşlarını hem sahada hem saha dışında gösterdikleri çaba için kutladı ve 'Süre alsın ya da almasın, sahada ve saha dışında elinden geleni yapan, karakter gösteren bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum' sözleriyle birliği öne çıkardı.

"yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil" cümlesiyle mesajını pekiştiren Keser, taraftarlardan takıma inanmayı, güvenmeyi ve desteği sürdürmelerini istedi. Son olarak, bu takımın, şehrin ve taraftarın "her şeyin en iyisini hak ettiğini" vurguladı.

KAYSERİSPORLU FUTBOLCU BENHUR KESER, SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA SESLENEREK, &quot;2 MAÇTA PUANLAR...

KAYSERİSPORLU FUTBOLCU BENHUR KESER, SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA SESLENEREK, "2 MAÇTA PUANLAR KAYBETTİK. ANCAK SORUMLULUK BİZDE. DESTEĞE DEVAM. BAŞARACAĞIZ" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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