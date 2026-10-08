Bereketlispor'un genç kanadı Burak Ege Kocalar hedef büyütüyor

genç yeteneğin kısa profili:

Denizli kökenli 2008 doğumlu Burak Ege Kocalar, futbol eğitimini Denizlispor altyapısında aldıktan sonra gelişim liglerindeki performansıyla dikkat çekti. Kariyerinde Denizlispor A takımı deneyimi ve Boluspor akademi takımında forma giyme tecrübesi bulunan oyuncu, 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile başarılı bir sezon geçirerek Play Off'lara katılmıştı. 2026-2027 sezonunda ise Bereketlispor'un U19 kadrosunda mücadele ediyor.

güncel performans ve istatistikler:

TFF U19 Gelişim Ligi 8. Grup'ta forma giyen Burak Ege Kocalar, sezonun ilk üç haftasında 4 gol kaydederek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı. Sağ açık, sol açık ve sol bek pozisyonlarında görev alabilen Kocalar, özellikle hızı ve patlayıcı hareketleriyle rakip savunmalarda boşluklar yaratıyor. Bu çok yönlülüğü ve gol katkısı genç oyuncunun ligde öne çıkmasına yardımcı oldu.

oyun tarzı ve hedefleri:

Kocalar, agresif hücum oyununu ve kanatlardan verdiği yüksek presi ön plana çıkarıyor. Kendi ifadeleriyle amacının çok çalışarak iyi bir futbolcu olmak olduğunu belirten oyuncu, ileride üst düzey bir takımda forma giymeyi hedefliyor. Bereketlispor ile ligde başarılı olup hem şehrini hem kulübünü en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurguluyor.

Teknik ekip ve kulüp gözlemcileri, genç kanadın performansını düzenli takip ediyor. Sezonun ilerleyen haftalarında sergileyeceği istikrar, Burak Ege Kocalar için transfer iddialarını güçlendirebilir. Şu aşamada oyuncunun gelişimi, takım içindeki rolü ve ligdeki rekabet düzeyi hem kulüp hem de oyuncu için belirleyici olacak.

TFF U19 GELİŞİM LİGİ 8. GRUPTA MÜCADELE EDEN BEREKETLİSPOR’UN GENÇ YETENEĞİ BURAK EGE KOCALAR İLK ÜÇ HAFTADA ATTIĞI 4 GOLLE DİKKATLERİ ÜZERİNDE ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR. GENÇ KANAT OYUNCUSU KOCALAR HEDEFİNİN İLERİDE ÜST DÜZEY BİR TAKIMDA FORMA GİYMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.