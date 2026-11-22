Hunat Hatun medresesi kültür ve zanaatı buluşturuyor

Kayseri kent merkezinde yer alan ve Selçuklu dönemi eserlerinden biri olan Hunat Hatun Medresesi, 1237 yılında Mahperi Hunat Hatun tarafından yaptırıldı. Tarihi yapı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür merkezine dönüştürülerek hem korunuyor hem de gelen ziyaretçilere sanatla iç içe bir deneyim sunuyor.

Hunat Kültür Merkezi'nde sanatçılar bir arada:

Medresede ebru, tespih, oyma ve ney gibi geleneksel sanatlarla uğraşan yaklaşık 15-16 sanatçı atölye olarak çalışıyor. Sanatçılar, merkeze gelen yerli ve yabancı turistlere hem uygulamalı gösterimler yapıyor hem de ziyaretçilere deneme imkânı tanıyor. Ebru Sanatçısı Ahmet Kurt, ebruya ilişkin anlattıklarında bu sanatın hem Osmanlı'dan gelen bir geleneği hem de insanı sakinleştiren, sabrı öğreten bir niteliği olduğunu vurguluyor.

Uygulamalı atölye deneyimi ve hatıra eserler:

Ahmet Kurt atölyede gelenlere ebru sanatını hem gösterdiklerini hem de deneme şansı verdiklerini söylüyor. Katılımcıların ortaya çıkardıkları eserler, istenirse çerçeveletilip teslim ediliyor; Kurt bunun ziyaretçilere kalan somut bir hatıra olduğunu ve söz konusu eserin asgari 300 yıllık ömre sahip olabileceğini belirtiyor. Ayrıca ebru sanatının yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe işaret ettiği ve terapi etkisiyle dikkat çektiği ifade ediliyor.

Ziyaretçilerin izlenimleri:

İstanbul'dan Kayseri'ye gelen ziyaretçilerden Özge Medar, medresenin tarihi dokusunun kendisini etkilediğini ve ustasından birebir ebru öğrenme fırsatının özel bir deneyim sunduğunu belirtiyor. Medar, böyle korunmuş mekânlarda sanatın yaşatılmasının önemli olduğunu, Kayseri'nin görülmeye değer yerlerden biri olduğunu vurguladı.

Hunat Kültür Merkezi, tarihi mekânın sunduğu atmosferle birlikte geleneksel el sanatlarını yaşatma çabası sayesinde giderek daha fazla ilgi çekiyor. Merkezdeki atölyeler, ziyaretçilere hem zanaatı tanıtıyor hem de katılımcıların kendi eserlerini üretmesine imkân tanıyarak yerel kültürün aktarımına katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen bu mekânda, sanatçılar ve ziyaretçiler arasındaki etkileşim şehrin tanıtımına da olumlu yansıyor; hem eğitim hem de turizm açısından medresenin rolü artıyor.

KAYSERİ’DE SELÇUKLU DÖNEMİNDE MAHPERİ HUNAT HATUN TARAFINDAN İNŞA ETTİRİLEN HUNAT HATUN MEDRESESİ’NDEKİ SANATÇILAR, ŞEHRE GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE SANATLARINI ÖĞRETİYOR.