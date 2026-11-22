Fransız ilhamıyla yerel bir yorum

Kocaeli'de antikacılık yapan Hamdi Dinibütünoğlu, Fransa kökenli Country Corner tablolarından aldığı ilhamı kendi malzeme ve estetik tercihiyle yeniden yorumladı. Dinibütünoğlu, klasik üç boyutlu kabartmalı tablolarda görülen el boyaması arka plan ve kabartma figür yaklaşımını alıp, bilardo temalı, özgün bir duvar eseri olarak hayata geçirdi.

Country Corner tablolarının ayırt edici özellikleri:

Orijinal Country Corner eserleri, arka planlarında tamamen el boyaması yağlı boya resimler barındırır ve ön yüzlerindeki kabartmalar ahşap ya da polyester malzemeyle üç boyutlu hale getirilir. Bu yaklaşım, geleneksel yağlı boya tabloların düz yüzeyinden ayrışmasını sağlar; figürlerin yüzeyden taşmasıyla eserler derinlik ve canlılık kazanır. Ayrıca arkalarında bulunan koleksiyon etiketleri ve numaralar bu tabloları koleksiyon değeri yüksek parçalar haline getirir.

'Turkish Hamdi Corner' nasıl ortaya çıktı:

Dinibütünoğlu, satmak için getirdiği orijinal Fransız parçaları incelerken "niye biz de yapamayalım" diyerek projeye başladı. Ortaya çıkan eser 120x80 santimetre ölçülerinde, masif ağaç üzerine masa formunda hazırlanmış bir tablo. Öne çıkan malzemeler arasında gerçek bilardo ıstakaları ve günümüzde tespih ve özel eşyalarda kullanılan katalin malzemeden üretilmiş bilardo topları yer alıyor. Dinibütünoğlu, eserin malzeme ve boyutları sayesinde "dünyada eşi benzeri olmayan" bir iş olduğunu ve bu sebeple adını 'Turkish Hamdi Corner' koyduğunu belirtiyor.

koleksiyon, tarihçe ve fiyat aralığı:

Dinibütünoğlu'nun koleksiyonunda sadece Fransız işlerine değil, İspanya'da kütükten oyularak yapılan üç boyutlu yağlı boya tablolar gibi farklı örneklere de rastlanıyor. Bazı parçalar 1,5–2 kilogram ağırlığında ve el oyması ile kök boyama teknikleri taşıyor. Ayrıca İtalyan yapımı pirinç at miğferi ve Toledo kılıçlarını bir araya getiren, alt tabanı kadife kaplı büyük duvar dekorları da koleksiyonda yer alıyor.

Ürünlerin fiyatları özellik ve üretim adedine göre geniş bir skalada değişiyor: küçük ebatlı Country Corner tablolar 1.500 TL seviyesinden başlarken, nadir ve yüksek kalite parçalar 25.000–40.000 TL bandına kadar çıkabiliyor. Dinibütünoğlu, piyasada herkesin bulabildiği ürünlerden ziyade nadir ve ayrıcalıklı parçaları seçerek sergilemeye özen gösterdiğini söylüyor.

teknik ayrıntılar ve koruma:

Tabloların tarihçesi 1950–1960 dönemine kadar uzanıyor; başlangıçta sadece ahşap üzerine yapılan canlı resimlerle başlayan üretim, zamanla ahşap oymacılığı ve döküm teknikleriyle üç boyutlu hale gelmiş. Eski parçalar genellikle masif ağaç üzerine yapılırken, daha hafif üretimler için MDF ve kontrplak gibi malzemeler kullanılmış. Bu üretim tercihleri zamana karşı dayanıklılık ve rutubet kaynaklı deformasyon risklerini azaltmak amacıyla geliştirilmiş.

Dinibütünoğlu, Kocaeli'de sergilediği bu parçalarla yerel ilgi uyandırdığını, koleksiyonerlerin ve meraklıların sıkça ziyaret ettiğini vurguluyor. 'Turkish Hamdi Corner' projesi ise hem Fransa kökenli tekniğe saygı duruşu hem de malzeme seçimiyle yerel bir yorum olarak öne çıkıyor.

HAMDİ DİNİBÜTÜNOĞLU, EL BOYAMASI RESİMLERİN AHŞAP VE POLYESTER KABARTMALARLA BULUŞTUĞU FRANSIZ YAPIMI "COUNTRY CORNER" TABLOLARINDAN ESİNLENEREK KENDİNE ÖZGÜ BİR ESER TASARLADI.