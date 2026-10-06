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Berit zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Kahramanmaraş'ın 3 bin 27 metre rakımlı Berit Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü; Onikişubat, Afşin, Elbistan ve Ekinözü'nden görüldü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Berit zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Berit dağı'nda beyaz örtü oluştu:

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinden Berit Dağının 3 bin 27 metre rakımlı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek rakımlı alanlarda etkili olan kar, zirveyi beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde kar etkisi:

Kent merkezine göre sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, özellikle dağın üst kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Kar yağışı yer yer örtü oluştururken, zirvede kış mevsiminin ilk izleri belirginleşti.

Görünürlük ve yerel yansımalar:

Berit Dağı'nın karla kaplı zirvesi, Onikişubat, Afşin, Elbistan ve Ekinözü gibi ilçelerin kırsal alanlarından rahatlıkla görülebildi. Bölge sakinleri ve doğa gözlemcileri, beyaza bürünen zirvenin görüntüsünü paylaştı.

Yetkililer, yüksek kesimlerde mevsim şartlarının değişken olabileceğine dikkat çekerek, ulaşım ve açık alan etkinliklerinde tedbirli olunmasını tavsiye etti.

KAHRAMANMARAŞ’IN ÖNEMLİ YÜKSEK KESİMLERİNDEN BERİT DAĞI’NIN ZİRVESİNE MEVSİMİN İLK KARI...

KAHRAMANMARAŞ’IN ÖNEMLİ YÜKSEK KESİMLERİNDEN BERİT DAĞI’NIN ZİRVESİNE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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