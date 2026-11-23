Sultanhisar'da Malgaçemir boğa güreşlerinde tribünlere yönelen boğalar paniğe yol açtı

Sultanhisar Atça Mahallesi'nde düzenlenen Malgaçemir Boğa Güreşleri, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Aydın, Muğla ve İzmir'den getirilen onlarca pehlivan boğa arenada kıyasıya mücadele etti ve etkinlik gündelik akış içinde devam etti.

Olayın gelişimi:

Güreşler sırasında karşı karşıya gelen iki boğa bir süre sonra saha dışına çıkarak demir korkulukları aştı ve tribünlere doğru yöneldi. Bu beklenmedik gelişme, tribünlerde kısa süreli paniğe neden oldu; bazı izleyiciler bulundukları yerden uzaklaşmaya çalıştı. Neyse ki olay sırasında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Müdahale ve olay sonrası:

Görevliler ile boğa sahiplerinin hızlı müdahalesiyle boğalar kontrol altına alındı ve bakıcıları tarafından alandan çıkarıldı. Hakem heyeti, izleyicilere anonslarla dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Alınan müdahale sonucu müsabakalar güvenlik sağlanarak kaldığı yerden devam etti.

Organizasyon yetkilileri ve görevli ekiplerin hızlı reaksiyonu, olayın daha ciddi bir duruma dönüşmesini engelledi ve izleyiciler arasında daha büyük bir yaralanma yaşanmadan program sürdürülebildi.

AYDIN'DA DÜZENLENEN BOĞA GÜREŞLERİNDE İKİ PEHLİVAN BOĞANIN MÜCADELESİ SIRASINDA YAŞANAN OLAY, İZLEYENLERE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. GÜREŞ SIRASINDA ARENADAN ÇIKAN BOĞALAR, DEMİR KORKULUKLARI AŞARAK TRİBÜNLERE KADAR ULAŞTI. KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLAN OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.