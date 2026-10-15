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Hasan Özcoşkun 3. sanayi sitesinde esnafla çözüm odaklı sohbet etti

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, 3. Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek sorunları, talepleri dinledi ve Terörsüz Türkiye sürecini paylaştı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hasan Özcoşkun 3. sanayi sitesinde esnafla çözüm odaklı sohbet etti

hasan özcoşkun 3. sanayi sitesinde esnafla buluştu:

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, 3. Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Ziyarette esnafın yaşadığı sorunlar, karşılaştığı sıkıntılar ve çözüm bekleyen talepler ele alındı.

ziyaretin odağı:

Esnafın yoğun olarak faaliyet gösterdiği sanayi sitesinde gerçekleşen buluşmada, işletme koşulları ve günlük işleyişe dair ortak sorunlar gündeme geldi. Özcoşkun, esnafın görüşlerini dikkatle dinleyerek karşılıklı sohbet ve fikir alışverişinde bulundu.

görüşlerin paylaşılması ve değerlendirme:

Ziyaret sırasında Terörsüz Türkiye süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Özcoşkun, sürece ilişkin bilgilendirmelerini esnafla paylaştı. Samimi bir ortamda devam eden görüşmelerde esnafın talepleri ve beklentileri aktarıldı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve taleplerin not alınmasıyla sona erdi. Ziyaretin sonunda İl Başkanı Özcoşkun, sanayi esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI SAYIN HASAN ÖZCOŞKUN, DİYARBAKIR 3. SANAYİ...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI SAYIN HASAN ÖZCOŞKUN, DİYARBAKIR 3. SANAYİ SİTESİ’Nİ ZİYARET EDEREK SANAYİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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