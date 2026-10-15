Rektör Hacımüftüoğlu yerli aşıda teknoloji ve iş birliği çağrısı yaptı

Kongreye katılım ve gündem:

Konya Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Sultan Alparslan Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda düzenlenen 6. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi, aşı geliştirme, yerli üretim, pandemi deneyimleri ve Tek Sağlık yaklaşımının öncelikleri üzerine tartışmalara sahne oldu. Kongreye Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Yerli üretim ve teknoloji önceliği:

Yerel kongre başkanı ve Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş, aşılamayı salgınlarla mücadelede en ekonomik ve pratik yöntemlerden biri olarak nitelendirdi. Erganiş, COVID-19 sürecinde tedarik zincirlerindeki aksaklıkların yerli aşı üretiminin önemini gösterdiğini belirterek TURKOVAC örneğini ve veteriner aşı altyapısından yararlanma imkânlarını gündeme taşıdı. Erganiş, bilim insanlarının desteklenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, aşıları insanlığın salgınlara karşı geliştirdiği en güçlü çözümler arasında saydı ve sözlerini, "Aşılar 70 Milyon İnsanın Hayatını Kurtardı" ifadesiyle özetledi. Hacımüftüoğlu, dışarıdan ham madde tedarikinin kesilmesi halinde Türkiye'nin ilaç üretim kapasitesinin 28-29 gün ile sınırlı kalabildiğini vurgulayarak dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirtti. Ayrıca mRNA ve yapay zekâ destekli antijen tasarımları gibi yeni teknolojilerin takip edilmesi gerektiğini, kanser, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yönelik terapötik aşı çalışmalarının yeni araştırma alanları açtığını ifade etti.

aşı tereddüdü ve toplum sağlığı:

Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, aşı karşıtlığının toplum sağlığı açısından ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini kaydetti. Gürüz, pandemi döneminde dünya genelinde 7,5 milyon insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek aşıların koruyucu hekimlikteki rolünü vurguladı ve Türkiye’nin kendi aşı teknolojilerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti: "Biz başardık, daha da iyisini yapmaya devam edeceğiz!"

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, pandemi sürecinde sosyal medyada yayılan reddedici söylemlerin aşı tereddüdünü körüklediğini belirtti. Kara, 2026 yılına kadar resmi rakamlara göre kızamık nedeniyle altı çocuk kaybı yaşandığını aktardı ve Osmanlı döneminde aşı uygulamalarını yaygınlaştırmak için yetiştirilen "aşıcılar" örneğini hatırlatarak ülkenin geçmiş birikiminin korunması gerektiğini söyledi. Kara, aşı geliştirme çalışmalarında farklı disiplinlerin entegrasyonuna dikkat çekti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, kurumunda yürütülen aşı teknolojileri araştırmalarına işaret ederek üniversitedeki iki COVID-19 aşı projesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün izleme listesinde bulunduğunu ve TÜBİTAK destekli çalışmalarla yeni aşı hedeflerinin sürdüğünü belirtti. Yılmaz, insan, hayvan ve çevre sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayarak Tek Sağlık yaklaşımının önemine dikkat çekti.

Kongre ortak bir vurgu olarak, bilim insanlarının desteklenmesi, kurumlar arası iş birliğinin derinleştirilmesi ve genç araştırmacıların teşvik edilmesi gerektiğini ortaya koydu. Tartışmalar, yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni teknolojilere yatırım yapılmasının, gelecekte benzer tedarik krizlerine karşı ülkenin dayanıklılığını artıracağı sonucuna vardı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU’NUN DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI KONGREDE KONUŞAN BİLİM İNSANLARI, AŞILARIN TOPLUM SAĞLIĞINDAKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKERKEN AŞI KARŞITLIĞIYLA MÜCADELE VE TÜRKİYE’NİN KENDİ AŞI TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI.