Erzurum'da teknoloji girişimciliğine ivme kazandıracak ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. projesi

ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. projesi kabul edildi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Erzurum TTM) tarafından hazırlanan ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. projesi, KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında kuruluş desteği almaya hak kazandı.

projenin amaçları:

Proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. ile teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlerin gelişiminin desteklenmesi, üniversite‑sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor. Kuruluş bünyesinde yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi, teknoloji tabanlı iş fikirlerinin desteklenmesi ve girişimlerin sürdürülebilir büyümesine yönelik fırsatların oluşturulması planlanıyor.

üniversite ve bölgeye beklenen katkılar:

Projenin kabulüyle Erzurum Teknik Üniversitesi’nin teknoloji üretimini ve girişimcilik kültürünü destekleyen çalışmalarına yeni bir ivme kazandırılması amaçlanıyor. Destek, bölgesel girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine ve üniversitenin araştırma-geliştirme kapasitesinin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Üniversitelerin bilgi ve teknoloji üretiminin yanı sıra bu birikimi yenilikçi girişimlere ve katma değer oluşturan projelere dönüştürmesi büyük önem taşıyor. ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. ile teknoloji odaklı girişimlerin gelişimini desteklemeyi, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgemizin girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı hedefliyoruz. Projemizin KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında kabul edilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, projenin üniversitemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ERZURUM TTM) TARAFINDAN HAZIRLANAN “ETÜ TEKMER KRİSTAL A.Ş.” PROJESİ, KOSGEB TEKNOLOJİ MERKEZİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA KURULUŞ DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.