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Eski denizcinin çay bahçesi Türk bayrağına dönüştü

Rize’nin Ardeşen ilçesindeki emekli denizci Münir Üçkan, çay bitkilerini budayarak bahçesinin ortasına devasa bir Türk bayrağı motifi işledi ve yerel ilgi uyandırdı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:19

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eski denizcinin çay bahçesi Türk bayrağına dönüştü

Çay bahçesini sembolik bir vatan alanına dönüştürdü

Münir Üçkan, yıllarını denizlerde geçirip memleketine döndükten sonra Ardeşen'deki çay bahçesini farklı bir anlatıya dönüştürdü. Ticaret gemilerinde geçirdiği uzun yılların ardından biriken duygularını ve vatan sevgisini yeşilin içine işleyen Üçkan, çay bitkilerini özenle budayarak bahçesinin ortasına hilal ve yıldızdan oluşan büyük bir Türk bayrağı motifi yerleştirdi. Havadan yapılan çekimlerde motifin net biçimde okunması, mekânın fotoğraf uğrak noktasına dönüşmesine yol açtı.

Motif nasıl ortaya çıktı:

Üçkan, fikrini yıllar boyunca taşıdığını ve 2023 yılında hayata geçirmeye karar verdiğini belirtiyor. "Gençlik yıllarımızın güzel kısmı gurbet hayatında, denizlerde geçti, denizcilik yaptık. İnanın denize kıyısı olan yaklaşık 45 ülkeye ayak bastık. Fakat bizim milletimiz gibi aile değerlerine önem veren, vatanını ve toprağını böylesine seven başka bir millet yok," sözleriyle duygusunu özetliyor. Bahçedeki bitkileri form veren budama işlemleri ve motifi ortaya çıkarma süreci, sabırlı bir el işçiliği gerektirdi; Üçkan bunu kendi emeğiyle gerçekleştirdiğini vurguluyor.

Yerel ilgi ve toplumsal yankı:

Bahçe, açıldığı süreçten itibaren beklenenden fazla ilgi gördü. Çevre köylerden ve ilçelerden ziyaretçi akınına uğrayan alanda, ziyaretçiler hatıra fotoğrafları çekiyor; bazı çiftler gelinlikle ay-yıldız önünde poz veriyor. Üçkan, ilginin yoğunluğunu tahmin etmediğini söyleyerek, "Açıkçası ben bu kadar büyük bir ilgi göreceğini beklemiyordum. İnsanlarımızın sevgisine, mutluluğuna ve gururuna vesile olmak tarif edilemez bir duygu" diyor.

Üçkan ayrıca çalışmayı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde hem millete hem de Cumhurbaşkanına bir destek ve mesaj olarak düşündüğünü belirtti. Yerel ölçekte estetik ve duygusal bir simgeye dönüşen bu çalışma, hem hayatta birikmiş duyguların ifadesi hem de toplumla paylaşılmış bir gurur alanı olarak öne çıkıyor.

MÜNİR ÜÇKAN

MÜNİR ÜÇKAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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