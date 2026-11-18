Kaza ve müdahale:

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Beşevler köyü mevkiinde Pamukova-İznik yolu üzerinde hurda yüklü bir tır kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına devrildi. Araçta sürücü olarak bulunan B.Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirildi.

Tırda yolcu olarak bulunan A.A.Ö. kazada yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralının durumu ve sevk:

Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın bildirilmesi 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yapıldı.

Soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı; olayın nedenlerine ilişkin soruşturma sürüyor ve polis ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

BİLECİK’TE KONTROLDEN ÇIKAN HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI