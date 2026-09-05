Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi

Beşiktaş deplasmanda 2-1'lik skorla kazandı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı ve maçın dönüm noktası ikinci yarıda geldi.

maçın kritik anları:

Fenerbahçe ilk yarıda Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti, Beşiktaş ise Rıdvan Yılmaz ile cevap verdi. İkinci yarıda her iki kaleci de kritik müdahaleler yaptı: 57. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla buluşan Vlahovic'in vuruşunu kaleci Ederson kornere çeldi; 66. dakikada Vedat Muriç’in ceza yayından şutunda Alexander Nübel topun sahibi oldu; 67. dakikada İlhan'ın şutunu yine Ederson kornere gönderdi.

73. dakikada maçın kırılma anı yaşandı. Olaitan'ın ara pasında Orkun ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve uygun pozisyondaki Vlahovic'e pasını verdi. Dusan Vlahovic, penaltı noktasının sağından bekletmeden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skoru 1-2 yaptı.

oyuncu performansları ve maçın ruhu:

Beşiktaş için Olaitan'ın yaratıcı pasları ve Orkun'un hücum içi hareketleri üst sıralarda dikkat çekti; Vlahovic ise doğru pozisyon alarak son sözü söyledi. Fenerbahçe cephesinde Ederson, birkaç kritik anda kalesini korudu ama takımının skor avantajını sürdüremedi. Oyunun son bölümlerinde Trossard'ın 81. dakikadaki şutu az farkla dışarı gitti; bu ataklar skoru değiştirmeye yetmedi.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe (başlangıç): Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi (İsmail Yüksek dk. 84), N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Oğuz Aydın (Dorgeles Nene dk. 68), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk. 68). Teknik direktör: İsmail Kartal.

Beşiktaş (başlangıç): Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu (Tiago Djalo dk. 77), Rıdvan Yılmaz (Kassoum Ouattara dk. 46), Salih Özcan, Vaclav Cerny (İlhan Fakılı dk. 64), Junior Olaitan (Wilfred Ndidi dk. 77), Orkun Kökçü, Leonard Trossard, Dusan Vlahovic (Hyeon-Gyu Oh dk. 85). Teknik direktör: Vincenzo Italiano.

Goller: Milan Skriniar (dk. 26) (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (dk. 38) (Beşiktaş), Dusan Vlahovic (dk. 73) (Beşiktaş).

Sarı kartlar: Mason Greenwood, Milan Skriniar, Ederson, Matteo Guendouzi (Fenerbahçe); Emirhan Topçu, Dusan Vlahovic, Vaclav Cerny (Beşiktaş).

Maçın genelinde tempo ve iki takımın da hücum niyeti ön plandaydı; Beşiktaş son bölümlerde fırsatları daha iyi değerlendirerek deplasmanda üç puanı aldı.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI FENERBAHÇE'Yİ 2-1 MAĞLUP ETTİ.