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Taraftarın meşaleli gecesi: Nazilli Şehir futbolcularına baklava ve Aydın inciri morali

Nazilli Şehir Spor taraftarları, Pazar 14.00'te Sazlı Gençlikspor maçı öncesi tesislerde meşale, baklava ve Aydın inciriyle futbolculara moral verdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Taraftarın meşaleli gecesi: Nazilli Şehir futbolcularına baklava ve Aydın inciri morali

Taraftarın meşaleli gecesi: Nazilli Şehir futbolcularına baklava ve Aydın inciri morali

Süper Amatör Lig’in 2. haftasında sahasında Sazlı Gençlikspor ile karşılaşacak olan Nazilli Şehir Spor Kulübü öncesi taraftarlar takıma coşkulu destek verdi. Hazırlıkların tamamlandığı zorlu maç öncesi siyah-beyazlılar, tesislerde büyük bir moral ziyareti gerçekleştirdi.

Tesislerde meşaleler ve tezahürat:

Akşam saatlerinde tesislere çıkan taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve söyledikleri tezahüratlarla geceyi aydınlattı. Coşkulu marşlar takımın etrafında yoğun bir birlik görüntüsü oluşturdu ve futbolcular ile teknik heyete maç öncesi motivasyon sağladı.

İkramlar ve enerji takviyesi:

Antrenmanın ardından taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara baklava ve özellikle bölgenin meşhur Aydın inciri ikram ederek hem kültürel bir jest yaptı hem de oyuncuların enerjisini yükseltti. Pazar günü saat 14.00'te başlayacak karşılaşma öncesi bu buluşma takımın moralini güçlendirmeyi hedefledi.

Bu ziyaret, Nazilli Şehir ile taraftarları arasındaki bağın yerel lig sahnesinde duygusal ve somut bir karşılığı olarak kayda geçti.

SÜPER AMATÖR LİG’İN 2. HAFTASINDA SAZLI GENÇLİKSPOR’U KONUK EDECEK OLAN NAZİLLİ ŞEHİR SPOR...

SÜPER AMATÖR LİG’İN 2. HAFTASINDA SAZLI GENÇLİKSPOR’U KONUK EDECEK OLAN NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ’NE TARAFTARLARINDAN COŞKULU DESTEK GELDİ. TESİSLERİ MEŞALELERLE AYDINLATAN SİYAH-BEYAZLILAR, FUTBOLCULARA BAKLAVANIN YANI SIRA MEŞHUR AYDIN İNCİRİ İKRAM EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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