Eskişehirspor İzmir'de galibiyet arayışında

Eskişehirspor İzmir'e hareket etti

Eskişehirspor, Nesine 3. Lig’in 9. haftasında oynanacak kritik karşılaşma için bugün İzmir'e gitti. Kırmızı-siyahlı ekip deplasmanda Gaziemir SK ile karşılaşacak.

Maç, 1 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

hazırlık süreci:

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan ekip, son çalışmaları yapıp deplasman için hareket etti. Teknik ekip ve oyuncular maç öncesi konsantrasyon üzerinde durdu.

maçın yönetimi ve hedef:

Karşılaşmayı hakem Şahin Berker yönetecek. Eskişehirspor için bu müsabaka, deplasmandan galibiyet çıkararak ligde momentum yakalama fırsatı olarak öne çıkıyor.

NESİNE 3. LİG'İN 9. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, DEPLASMANDA GAZİEMİR SK İLE KARŞILAŞACAK.