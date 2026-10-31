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Eskişehirspor İzmir'de galibiyet arayışında

Eskişehirspor, 1 Kasım Pazar 15.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Gaziemir SK ile yapacağı 9. hafta maçına galibiyet hedefiyle İzmir'e gitti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eskişehirspor İzmir'de galibiyet arayışında

Eskişehirspor İzmir'e hareket etti

Eskişehirspor, Nesine 3. Lig’in 9. haftasında oynanacak kritik karşılaşma için bugün İzmir'e gitti. Kırmızı-siyahlı ekip deplasmanda Gaziemir SK ile karşılaşacak.

Maç, 1 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

hazırlık süreci:

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan ekip, son çalışmaları yapıp deplasman için hareket etti. Teknik ekip ve oyuncular maç öncesi konsantrasyon üzerinde durdu.

maçın yönetimi ve hedef:

Karşılaşmayı hakem Şahin Berker yönetecek. Eskişehirspor için bu müsabaka, deplasmandan galibiyet çıkararak ligde momentum yakalama fırsatı olarak öne çıkıyor.

NESİNE 3. LİG&#039;İN 9. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, DEPLASMANDA GAZİEMİR SK İLE KARŞILAŞACAK.

NESİNE 3. LİG'İN 9. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, DEPLASMANDA GAZİEMİR SK İLE KARŞILAŞACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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