Eskişehirspor İzmir'de galibiyet arayışında

Eskişehirspor İzmir'e hareket etti
Eskişehirspor, Nesine 3. Lig’in 9. haftasında oynanacak kritik karşılaşma için bugün İzmir'e gitti. Kırmızı-siyahlı ekip deplasmanda Gaziemir SK ile karşılaşacak.
Maç, 1 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
hazırlık süreci:
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan ekip, son çalışmaları yapıp deplasman için hareket etti. Teknik ekip ve oyuncular maç öncesi konsantrasyon üzerinde durdu.
maçın yönetimi ve hedef:
Karşılaşmayı hakem Şahin Berker yönetecek. Eskişehirspor için bu müsabaka, deplasmandan galibiyet çıkararak ligde momentum yakalama fırsatı olarak öne çıkıyor.
NESİNE 3. LİG'İN 9. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, DEPLASMANDA GAZİEMİR SK İLE KARŞILAŞACAK.
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