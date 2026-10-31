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Dünya Yenihayat Dakar 2026'da Türkiye'yi okçulukta temsil edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Dünya Yenihayat, Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye adına okçulukta madalya hedefliyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Dünya Yenihayat Dakar 2026'da Türkiye'yi okçulukta temsil edecek

Dakar 2026'da program ve Türkiye'nin katılımı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yenihayat, Senegal'de düzenlenecek Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek. Organizasyon 31 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Afrika kıtasında düzenlenen ilk olimpik spor etkinliği olma özelliğini taşıyor.

Türkiye, oyunlara 16 spor dalında toplam 34 sporcu ile katılacak; bunların 14'ü kadın, 20'si erkek. Okçuluk müsabakaları Stade Abdoulaye Wade Spor Kompleksinde yapılacak; eleme müsabakaları 6 ve 8 Kasım'da, finaller ise 7, 9 ve 10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünya Yenihayat'ın uluslararası performansı:

Yenihayat sezon boyunca uluslararası arenada dikkat çeken bir performans sergiledi. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunlarında klasik yay kadın takımında altın, karışık takımda ise gümüş madalya kazandı. Temmuz ayında İtalya'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonasında iki altın ve bir gümüş madalya elde etti. Nisan ayında Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın ilk ayağında da klasik yay kadın milli takımıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Beklenti ve kulübün rolü:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışacak Yenihayat, elde ettiği uluslararası başarıların ardından Dakar'da da madalya mücadelesi vermeyi hedefliyor. Kulübün desteği ve sporcunun sezon içindeki istikrarlı performansı, onu turnuvanın güçlü adayları arasına taşıyor.

Oyunlar, hem genç sporcular için küresel deneyim sunması hem de okçuluk branşında Türkiye'nin yeni yeteneklerini sergilemesi açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor. Dünya Yenihayat'ın performansı, Türkiye'nin Dakar 2026'daki madalya beklentileri içinde yakından takip edilecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ’NÜN MİLLİ OKÇUSU DÜNYA YENİHAYAT, SENEGAL’DE DÜZENLENECEK...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ’NÜN MİLLİ OKÇUSU DÜNYA YENİHAYAT, SENEGAL’DE DÜZENLENECEK DAKAR 2026 YAZ GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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