Beşiktaş Kasımpaşa sınavı öncesi son provayı tamamladı

beşiktaş son idmanını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanı Vincenzo Italiano yönetti.

çalışmanın aşamaları:

Seans, ısınma koşularıyla başladı. Ardından oyuncular, top kapma ve pas baskısı üzerinde yoğunlaşan 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi; bu bölümde hızlı top sirkülasyonu ve pres reaksiyonlarına vurgu yapıldı.

taktik ve bitirici çalışmalar:

Antrenmanın ilerleyen bölümünde takım taktiksel yerleşim ve organizasyon çalışmaları yaptı. Seans, duran top varyasyonları ile bireysel şut eğitimlerinin ardından tamamlandı ve ekip, deplasmandaki maça hazır hale getirildi.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.