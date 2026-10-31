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Beşiktaş Kasımpaşa sınavı öncesi son provayı tamamladı

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Kasımpaşa karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş Kasımpaşa sınavı öncesi son provayı tamamladı

beşiktaş son idmanını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanı Vincenzo Italiano yönetti.

çalışmanın aşamaları:

Seans, ısınma koşularıyla başladı. Ardından oyuncular, top kapma ve pas baskısı üzerinde yoğunlaşan 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi; bu bölümde hızlı top sirkülasyonu ve pres reaksiyonlarına vurgu yapıldı.

taktik ve bitirici çalışmalar:

Antrenmanın ilerleyen bölümünde takım taktiksel yerleşim ve organizasyon çalışmaları yaptı. Seans, duran top varyasyonları ile bireysel şut eğitimlerinin ardından tamamlandı ve ekip, deplasmandaki maça hazır hale getirildi.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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