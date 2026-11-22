maç özeti:

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Konyaspor karşısında 4-2’lik galibiyet aldı. Karşılaşmada Dusan Vlahovic iki kez ağları havalandırırken, Trossard ve Cerny de skora katkı sağladı; Konyaspor’un golleri Dompe ve Enis Destan’dan geldi.

maçtan önemli anlar:

10. dakika: Dusan Vlahovic ile Beşiktaş öne geçti.

34. dakika: Vlahovic ikinci golünü kaydederek skoru 2-0 yaptı.

41. dakika: Dompe ile Konyaspor farkı bire indirdi (2-1).

62. dakika: Deniz Türüç’ün ortasında ceza sahası içinde Enis Destan’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-2 oldu.

65. dakika: Trossard’ın köşe vuruşunda Ndidi’nin kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

75. dakika: Vlahovic’in kafa vuruşunu Konyaspor kalecisi Bahadır Güngördü çelerek uzaklaştırdı.

79. dakika: Poku’nun pasında topla buluşan Trossard’ın sert vuruşu filelerle buluştu ve Beşiktaş tekrar öne geçti (2-3).

90+2. dakika: Murillo’nun yerden pasıyla buluşan Cerny, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-4.

kadrolar ve değişiklikler:

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Ahmet Oğuz (Andzouana dk. 66), Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Masuaku, Toth (Gonçalves dk. 90), Melih İbrahimoğlu (Enis Bardhi dk. 81), Deniz Türüç, Muleka, Dompe, Enis Destan (Mustafa Muhammed dk. 81). Yedekler: Deniz Ertaş, Jevtovic, Ata Yanık, Colley, Da mata, Emir Bars. Teknik Direktör: İlhan Palut.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou (Yasin Özcan dk. 89), Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Poku (Ümit Akdağ dk. 89), Olaitan (Miretti dk. 66), Ndidi (Cerny dk. 80), Trossard, Vlahovic (Oh dk. 89). Yedekler: Doğan Alemdar, Kartal Kayra Yılmaz, Ouattara, Taylan, İlhan Fakılı. Teknik Direktör: Vincenzo İtaliano.

hakemler ve kartlar:

Maçı yöneten hakemler: Çağdaş Altay, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün.

Sarı kartlar: Deniz Türüç (Konyaspor); Salih Özcan, Miretti, Murillo (Beşiktaş).

Goller: Dusan Vlahovic (dk. 10, 34), Trossard (dk. 79), Cerny (dk. 90+2) — Beşiktaş; Dompe (dk. 41), Enis Destan (dk. 62) — Konyaspor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI BEŞİKTAŞ’A 4-2 MAĞLUP OLDU.