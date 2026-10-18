Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi son antrenmanını tamamladı

Beşiktaş'ta son antrenman tamamlandı:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Çalışma BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Isınma koşularıyla başlayan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdü. Oyuncular, 5’e 2 top kapma uygulamaları ve taktik maç ile çalışma temposunu artırdı. Antrenman, yapılan duran top çalışması ile sonlandırıldı.

Seyahat planı:

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşma için bugün Trabzon’a gidecek. Takım, deplasman maçına saha çalışmalarıyla hazırlığını tamamlamayı ve maça hazır çıkmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA TRABZONSPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.