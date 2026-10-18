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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı; Orkun ve Rashica kadroda yok

Beşiktaş, Süper Lig 8. haftasında Trabzonspor deplasmanına hazırlıklarını tamamladı; kaptan Orkun Kökçü ile Milot Rashica kadroda yer almıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı; Orkun ve Rashica kadroda yok

Maç öncesi hazırlık tamamlandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kamp kadrosunu belirledi.

Eksikler ve kadrodaki gelişmeler:

Kartal'da sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ile Milot Rashica kamp kadrosunda yer almıyor. Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim mücadelesinde forma giymeyen Dusan Vlahovic ile Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan Vaclav Cerny ise kafilede bulunuyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy.

Kadroda yer alan isimler, teknik ekibin Trabzonspor karşısında kullanabileceği seçenekleri gösteriyor. Orkun ve Rashica'nın yokluğu orta saha ve kanat rotasyonunda değişiklikler gerektirebilir; buna karşılık Vlahovic'in kadroya alınması hücum hattında bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ&#039;IN, TRABZONSPOR MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ'IN, TRABZONSPOR MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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