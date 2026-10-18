Türk mücadele sporları tek çatı için ikinci kurultayda birlik arıyor

Topkapı Kültür Parkı’nda ikinci kurultay yapıldı

Türk mücadele sporları ve cenk sanatları alanında bir ilk olan Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı’nın ikinci ayağı, Topkapı Kültür Parkı’ndaki Yörük Otağı’nda gerçekleştirildi. Kurultay, ilk toplantıda oluşturulan Ak Sakallılar Heyeti danışma kurulunun öncülüğünde düzenlendi ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen sistem temsilcileri bir araya geldi.

Kurultayın amacı ve katılımcılar:

Etkinlikte, Prof. Dr. İbrahim Öztek (TMOK üyesi, emekli tabip kıdemli albay ve Uzak Doğu sporları eski federasyon başkanı), Dr. Öğr. Üyesi Ali Demir (eski federasyon başkan yardımcısı, spor akademisyeni ve milli teknik direktör) ile Prof. Dr. Kemal Tamer (İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı) gibi isimler yer aldı. Kurultay koordinatörlüğünü yürüten Ayhan Kısrure ve heyet, mücadele sporlarının geliştirilmesi, kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarılması ve federe olamayan branşların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bir araya geldi.

Kurultay boyunca katılımcılar, mevcut sistemlerin teknik ve kültürel altyapılarını paylaştı; sporun çocukları uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak tutma işlevine vurgu yapıldı. Organizasyonun hedefleri arasında, ayrı ayrı çalışan 10-15 civarındaki grup ve sistemin ortak bir çatı altında toplanarak lisans, antrenör ve sporcu haklarının güvenceye alınması yer aldı.

Federasyon alternatifi ve yol haritası:

Prof. Dr. İbrahim Öztek kurultayda, mücadele sporlarında federe olamamış branşların önünü açmak istediklerini belirtti. Öztek, iki ana seçenek üzerinde durduklarını söyledi: ya yeni bir federasyon kurmak ya da mevcut federasyonlardan birinin bünyesinde birleşmek. Yeni bir federasyon kurmanın zorluklarına işaret ederek, Gençlik ve Spor Teşkilatı’nın federasyon sayısını artırma konusunda temkinli olduğunu aktardı. Bu nedenle daha pratik olan yol olarak, mevcut bir federasyonun bünyesinde yer almanın işlerini kolaylaştıracağını vurguladı.

Öztek, ayrıca federe olmadan yüksek performans gösterebilecek sporcuların lisans ve uluslararası müsabakalara erişiminin sağlanmasının önemine dikkati çekti: "Bu sporcular içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonu olabilecek performansa sahip olanlar olabilir; bunlara lisans sağlayamazsak, bu değerlere yazık olur."

Gelecek adımlar ve destek talepleri:

Ayhan Kısrure ise hedeflerinin Türk mücadele sanatlarını resmi bir çatı altında toplamak olduğunu belirtti. Kısrure, Uzakdoğu sporları olarak anılan branşların tarihsel bağlarına işaret ederek, artık bu disiplinlerin "mücadele sporları" adıyla anılması gerektiğini savundu. Kurultaya katılan sistemler arasında Sayokan (Karabük), Bagatur (Aydın Nazilli), Aslando (Avusturya), Sanguçi (İstanbul), Humboksu (İstanbul) ve Alpagu (Azerbaycan kökenli) gibi temsilciler yer aldı.

Kısrure, sistem kurucularıyla rekabet yerine iş birliği ve güç birliği oluşturma çabası içinde olduklarını, Aksakallılar Heyeti’nin de bu süreçte destek sağladığını ifade etti. Kurultayın ikinci bölümünde sistemlerin tanıtımları yapılacak ve ileriye dönük adımlar için ortak çalışma zemini oluşturulacak.

Kurultay sonunda, organizasyona destek veren İhlas Haber Ajansına plaket takdim edildi. Katılımcılar, öncelikli hedeflerini resmi teşkilatlarla diyalog kurarak federe olmayan branşların haklarını güvence altına almak ve genç sporcuların uluslararası alana erişimini kolaylaştırmak biçiminde özetledi.

TÜRK MÜCADELE SPORLARI VE CENK SANATLARI KURULTAYI'NA DESTEKLERİNDEN DOLAYI İHLAS HABER AJANSI'NA PLAKET VERİLDİ.