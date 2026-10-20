Genç milli bisikletçi Ramazan Yılmaz dünya pist dayanıklılık sıralamasında zirveye çıktı

ramazan yılmaz dünya sıralamasında zirveye çıktı

Milli sporcu Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Men Elite Endurance dünya sıralamasında 4.754 puanla birinci oldu. 14-18 Ekim 2026'da Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği 778 puanla toplam puanını yükselten Yılmaz, 20 Ekim 2026'da açıklanan güncel listede bir basamak daha tırmanarak zirveye yerleşti.

şanghay'daki performans:

Şampiyonada 24 sporcunun mücadele ettiği eleme yarışını 10. sırada tamamlayan Yılmaz, bu dereceyle önemli puanlar kazandı. Söz konusu organizasyon, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren ilk etkinlik olduğundan, elde edilen puanlar olimpiyat yolculuğu açısından da kritik bir değer taşıdı.

dünya sıralamasında tablo:

Güncel sıralamada Ramazan Yılmaz'ı 4.475 puanla Yeni Zelandalı Tom Sexton ve 4.191 puanla Alman Moritz Augenstein takip ediyor. 1 Eylül 2026'da açıklanan listede 5.171 puanla zirvede bulunan Augenstein, şampiyonanın ardından iki basamak gerileyerek üçüncü sıraya indi. Yılmaz, en yakın rakibinin 279 puan önünde lider konumda bulunuyor.

1 Eylül 2026 tarihinde açıklanan listede Yılmaz 3.976 puanla ikinci sırada yer almıştı; Şanghay'da kazandığı puanlarla sıralamada üst sıçrama gerçekleştirdi.

Milli sporcu duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "2026, benim ve Türk bisikleti için 'ilk'lerin yılı olmaya devam ediyor. Avrupa kürsüsüyle başlayan yolculuğumuz dünya ikinciliğiyle sürdü; şimdi ise Men Elite Endurance dünya sıralamasında en üst basamaktayız. Ay-yıldızlı bayrağımızı zirvede görmek bizim için tarif edilemez bir gurur"

21 yaşındaki Yılmaz'ın dünya zirvesine yükselmesi, Los Angeles 2028 hedefi doğrultusunda Türk pist bisikleti açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve sporcunun uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor.

MİLLİ SPORCU RAMAZAN YILMAZ, BUGÜN AÇIKLANAN UCI PİST BİSİKLETİ DAYANIKLILIK DÜNYA SIRALAMASINDA 4.754 PUANLA DÜNYA BİRİNCİLİĞİNE YÜKSELDİ.