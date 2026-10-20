Bodrum’un maviliklerinde e‑foil sporcuları deniz uçağıyla yarıştı

E-foil heyecanı Bodrum'da

Bodrum kıyılarında düzenlenen e-foil etkinliğinde, dünya genelinden sporcular ilçenin maviliklerinde mücadele etti. Organizasyona katılan 18'i yabancı ve 10'u Türk olmak üzere toplam 28 sporcu, elektrikli motorla çalışan ve su üzerinde yükselerek ilerleyen e-foil araçlarıyla deniz uçağıyla aynı parkurda yarıştı.

yarış formatı ve katılımcılar:

Etkinlikte kullanılan e-foil araçları, su yüzeyinden yükselen hidrofoil yapısı sayesinde yüksek hız ve manevra kabiliyeti sağladı. Yarışlar, hız ve kontrolün yanı sıra pilotların deniz uçağıyla koordinasyonunu ölçen özel düzenlemelerle gerçekleştirildi. Organizasyona katılan sporcular arasında farklı ülke temsilcileri yer aldı ve yarışlar boyunca heyecanlı anlar yaşandı.

organizasyon ve destek:

Etkinlik, E-Foil Racing League ekibinin planlamasıyla hayata geçirildi. Yarış boyunca güvenlik ve düzen görevlerinde Bodrum Motosiklet Kulübü (BMK) resmi sorumluluk aldı. BMK yetkilileri, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen ekip ve sponsorlara teşekkür ederek, Bodrum'da spor ve dayanışmayı bir araya getiren benzer etkinliklerin sürmesini temenni etti.

Etkinlik, su sporlarındaki yenilikçi branşlardan e-foilin ilgi çektiğini bir kez daha gösterdi ve ilçede farklı spor etkinliklerinin önünü açabilecek bir platform sundu.

BODRUM’DA DÜZENLENEN E-FOİL ETKİNLİĞİNDE 18'İ YABANCI VE 10'U TÜRK OLMAK ÜZERE 28 SPORCU UÇAKLA DENİZ ÜZERİNDE YARIŞTI.